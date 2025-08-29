Iliad annonce la fin d’un projet de fusion en Italie

Iliad a confirmé jeudi la fin définitive de ses discussions engagées en février avec Telecom Italia (TIM) en vue d’un rapprochement sur le marché italien.

« Nous n’avons plus aucun échange avec TIM depuis début avril et ils ne reprendront pas », a précisé Thomas Reynaud, directeur général du groupe à l’AFP. Celui-ci a indiqué vouloir désormais concentrer ses efforts sur le développement de la filiale italienne d’Iliad, qui a enregistré au premier semestre une croissance de 9,2 % de son chiffre d’affaires, atteignant plus de 600 millions d’euros, avec 12,5 millions d’abonnés.

Le groupe avait déjà relativisé l’importance de ce projet en mai, soulignant qu’il s’agissait d’« une opportunité mais pas d’une nécessité ». Pour l’analyste Thomas Chevallier cité par nos confrères, mener de front un rapprochement en Italie tout en consolidant les activités en France aurait été complexe. Il a également rappelé que les discussions avaient pris une dimension politique, compte tenu de la participation de l’État italien (10 % du capital) au sein de Telecom Italia.

L’annonce du retrait d’Iliad a pesé sur le titre TIM, qui a chuté de 8,79 % à la Bourse de Milan, à 0,414 euro. De son côté, Iliad a mis en avant ses bons résultats financiers, avec un bénéfice net quasiment triplé au premier semestre pour atteindre 700 millions d’euros.

