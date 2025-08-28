Iliad (Free) affirme son leadership en Europe, l’Italie et la Pologne toujours en forme

Porté par la Pologne et surtout l’Italie, où il enchaîne les records de recrutements, Iliad s’impose comme le champion de la croissance télécom en Europe, avec une rentabilité en nette accélération.

Le groupe Iliad confirme sa position de moteur de croissance sur le marché européen des télécoms. Avec un chiffre d’affaires en progression de 3,8 % au premier semestre 2025 (+4,3 % hors ventes d’équipements), il reste l’opérateur affichant la plus forte dynamique parmi les grands acteurs européens. L’EBITDAaL du Groupe s’élève à 2,05 milliards d’euros (+10,1 %), et son résultat net bondit à 700 millions d’euros, renforcé par la cession de 50 % d’OpCore. Le free cash-flow opérationnel progresse de 20 % à 1,2 milliard d’euros, permettant de consolider une structure financière solide avec un levier ramené à 2,3x fin juin 2025.

En France, Free reste le seul opérateur national en croissance organique, affirme le groupe, avec des revenus services en hausse de 2,7 % au premier semestre. Les performances commerciales sont assez basses, mais l’opérateur affirme qu’il s’agit du résultat d’une stratégie d’équilibre entre valeur et volumes. L’opérateur met en avant la qualité de service, la satisfaction des clients, ainsi que des offres généreuses et à prix bloqués jusqu’en 2027.

En Pologne : croissance et discipline financière

Les revenus d’Iliad en Pologne progressent de 2,6 % à 5,14 milliards de PLN au premier semestre 2025 (+3,0 % au T2). L’opérateur a gagné 95 000 abonnés mobiles, dont 65 000 en postpayé, et continue d’améliorer son ARPU (+5,4 % au T2, après +7,5 % au T1). Sur le fixe, la base haut débit a légèrement augmenté (+6 000), mais reste freinée par le recul structurel de la téléphonie et de la TV (-7 000). L’EBITDAaL atteint 2,30 miliards PLN (+11,9 %), avec une marge en nette amélioration (+3,8 points à 44,8 %), soutenue par la hausse des revenus mobiles, la maîtrise des coûts et la fin d’un contrat hérité d’UPC. « Cette performance illustre la solidité du marché polonais malgré une forte intensité concurrentielle », souligne la maison-mère de Free.

En Italie : un moteur de croissance incontournable

Iliad Italia confirme sa place de leader en Europe avec des revenus en hausse de 9,2 % à 603 millions d’euros au premier semestre 2025 (+9,1 % au T2), dont 491 millions issus des services mobiles facturés aux abonnés (+6,5 %). L’opérateur a recruté 505 000 nouveaux clients mobiles en six mois, soit 287 000 au T2, portant sa part de marché à 15,4 % fin juin. Sur le fixe, il gagne 32 000 clients fibre, pour un total de 422 000 abonnés (7,2 % de part de marché FTTH). L’EBITDAaL progresse de 29,6 % à 191 millions, porté par la croissance des revenus et la baisse des coûts liés au partage de réseau. « Cette performance reflète la dynamique commerciale d’Iliad Italia dans un marché toujours très concurrentiel », explique le groupe, qui a investi 131 millions (+5 %) dans le renforcement de son réseau mobile et, dans une moindre mesure, dans la fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox