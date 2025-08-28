Free Mobile se stabilise après une dégringolade en début d’année, mais ne remonte pas encore la pente

Free Mobile marque le pas au 2e trimestre 2025, avec une base d’abonnés quasi inchangée et des revenus en léger recul, sur fond de concurrence toujours plus vive.

Le début d’année de Free Mobile aura décidément été difficile. Après avoir recruté seulement 5000 nouveaux clients sur le premier trimestre, l’opérateur affiche une base d’abonnés stable, sans pertes ni recrutements significatifs pour la période d’avril à juin 2025. Free Mobile compte ainsi 15.5 millions d’abonnés, dont 11.9 millions de forfaits 4G/5G (en incluant les offres DOM/TOM). L’opérateur continue de perdre des abonnés sur son forfait uniquement voix (- 100 000 environ), conformément à sa stratégie assumée depuis des années de montée en gamme de sa base d’abonnés et compte désormais 3.6 millions d’abonnés sur ce forfait à 2€.

Iliad affirme cependant que sa base d’abonnés fixe et mobile a augmenté de 1% sur une année. Si l’opérateur ne dévoile pas de chiffres de recrutements précis dans son communiqué, on peut cependant noter que du côté de la concurrence, Orange a notamment réussi à remonter la pente avec 116 000 nouveaux abonnés mobiles, quand Bouygues lui aussi a affiché des recrutements plus importants avec 43 000 nouveaux clients sur la même période.

Au premier semestre, les revenus mobiles reculent de 0,2 % (-1,1 % au T2), en raison d’une concurrence accrue et de l’effet dilutif des offres convergentes, explique Free Mobile, et ce malgré une légère progression des revenus de services facturés aux abonnés (+0,8 %). Les revenus convergents, au coeur de la stratégie actuelle de l’opérateur, affichent toutefois une solide croissance à un chiffre élevé. En parallèle, les autres revenus mobiles (voix et SMS/MMS interconnexion) chutent de 9,5 % à 108 millions d’euros, tandis que les ventes de terminaux progressent de 1,8 % sur le semestre, avec un fort rebond au T2 (+19,4 %).

Si Free assume une volonté de stabilité et une croissance désirée sur le long terme, les performances commerciales restent donc assez peu stimulantes depuis le début d’année, y compris sur le fixe.

