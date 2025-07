Orange sort du creux de la vague et séduit à nouveau en France malgré un chiffre d’affaires en repli

Forte reprise commerciale sur le mobile et le fixe au 2e trimestre 2025 pour Orange en France malgré des revenus en baisse de 3,1%.

Après un premier trimestre marqué par un net ralentissement de son activité en France, Orange retrouve des couleurs au deuxième trimestre, avec un regain commercial et une croissance de ses revenus à l’échelle du groupe.

Dans un marché mature et concurrentiel, l’opérateur historique a recruté 116 000 nouveaux abonnés mobiles et 29 000 clients fixes haut débit alors qu’il n’avait séduit que 6 000 clients au total au 1er trimestre (4 000 sur le mobile, 2 000 sur le fixe). Cette performance confirme le sursaut après un début d’année poussif. Cette performance est à mettre à la hauteur de celle enregistrée lors du 4ème trimestre 2024. Sur la fibre, Orange continue son cavalier seul avec 270 000 recrutements entre fin mars et fin juin, son parc d’abonnés plus conséquent que la concurrence lui permet de migrer un plus grand nombre de clients ADSL.

Autre signal positif : la satisfaction client s’améliore avec un Net Promoter Score dépassant 33, et un taux de résiliation mobile contenu à 11,4%. L’ARPO convergent progresse à 77,9 euros, en hausse de 1,4 euro sur un an.

Malgré cette nouvelle dynamique, le chiffre d’affaires en France recule de 3,1% au 2e trimestre (à 4,272 milliards d’euros), cette baisse s’explique par le déclin structurel des services aux opérateurs (-9,3%) et des ventes d’équipements (-4,8%), que la légère croissance des services de détail hors RTC (+0,4%) ne parvient pas à compenser. Sur l’ensemble du semestre, le recul atteint -2,2%, à 8,569 milliards d’euros. Mais Orange France optimise ses coûts : l’EBITDAaL progresse de 0,9% en France sur six mois, à 2,883 milliards d’euros, avec une marge en hausse d’un point.

En France, 93 % des foyers sont désormais raccordables à la fibre Orange, soit 41,4 millions de logements au 30 juin. L’opérateur conserve également la première place en matière de qualité de réseau mobile, selon l’Arcep, pour la 14e année consécutive.

A l’international

Orange réalise une solide performance à l’international, avec une croissance de l’EBITDAaL de 3,8 % et du cash-flow organique télécoms de 7,7 %. En Afrique et Moyen-Orient, les revenus progressent de 12,8 %, et l’EBITDAaL enregistre une croissance à deux chiffres pour le 10e semestre consécutif. La région compte 147,5 millions d’abonnés mobiles (+8,4 %) et continue de bénéficier du développement de la 4G/5G, d’Orange Money et du B2B. En Europe, les revenus sont stables, avec une hausse de 2,2 % de l’EBITDAaL. Le parc mobile atteint 57,7 millions d’abonnés (+1,3 %).

Au total, Orange compte 261,6 millions d’accès mobiles dans le monde (+6,4 %). “Les services fixes totalisent 38 millions d’accès dans le monde (-2,2%), les accès fixes haut débit 22,4 millions d’accès (+4,4%), dont 15,5 millions d’accès très haut débit toujours en forte croissance (+13,3%)”, indique l’opérateur.

Sur la base de ces résultats, le groupe relève ses objectifs 2025, un EBITDAaL en croissance de plus de 3 % (vs une ambition initiale de croissance légère), un Cash-flow organique d’au moins 3,6 milliards d’euros et un Ratio d’endettement maîtrisé autour de 2x l’EBITDAaL.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox