DAZN disparaît de la zapliste des Freebox et d’Oqee, comment continuer d’y accéder ?

Il n’est plus possible d’accéder à DAZN directement depuis la liste des chaînes de Freebox TV ou via Oqee. Il faudra désormais passer directement par l’application.

Après avoir diffusé pendant un an la Ligue 1, DAZN n’est désormais plus présent sur la zapliste de Freebox TV. Le canal 37 accueille désormais Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, dont le lancement est prévu le 15 août, à l’occasion de la première journée du championnat.

Pour les abonnés ayant souscrit à la nouvelle offre DAZN à 16,99 €/mois pour suivre notamment la Ligue 1 et la Serie A, il faudra désormais passer directement par la plateforme toujours disponible sur le Player Free TV 4K de la Freebox Pop et Ultra (ou via Google Play Store), ou encore via l’application dédiée sur les Freebox Révolution et Delta.

Un abonné Freebox Pop a toutefois constaté vendredi dernier la non disponibilité de l’application DAZN dans les applications partenaires mais aussi dans le magasin d’applications. Un bug qui a semble-t-il été résolu puisque d’autres clients ne rencontrent pas ce problème. N’hésitez pas à nous faire part de vos constatations dans les commentaires.

DAZN est également disponible sur les TV connectées, le web, mobile etc, de quoi permettre au plus grand nombre d’y accéder.

