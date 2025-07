Après SFR et Free, Orange annonce être victime d’une cyberattaque en France, des services grand public impactés

L’opérateur historique a déposé plainte et prévient que les données de ses abonnés ne semblent pas avoir été corrompues.

Les opérateurs plus que jamais la cible des pirates. Après SFR et Free en 2024, Orange est à son tour victime d’une cyberattaque. “Le vendredi 25 juillet, le groupe Orange a détecté une cyberattaque sur un de ses systèmes d’information. Immédiatement alertées, avec le support d’Orange Cyberdefense, les équipes se sont pleinement mobilisées pour isoler les services potentiellement concernés et limiter les impacts. Cependant, ces opérations d’isolement ont eu pour conséquence de perturber certains services et plateformes de gestion pour une partie de nos clients Entreprises et pour quelques services Grand Public principalement en France”, a révélé hier de manière transparente l’opérateur historique sans citer directement les services impactés.

L’opérateur l’assure et rassure, ses équipes ont identifié et “mettent en œuvre les solutions qui permettent, sous vigilance renforcée, de rouvrir les principaux services impactés au fur et à mesure d’ici mercredi 30 juillet matin”.

Une plainte a été déposée et les autorités compétentes ont été alertées. “A ce stade des investigations, aucun élément ne laisse penser que des données de nos clients ou d’Orange auraient été exfiltrées”, précise encore un communiqué.

