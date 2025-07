Free va intégrer 2 nouvelles “mosaïques” thématiques sur Freebox TV, et en profite pour procéder à une petite renumérotation

Free prépare deux nouvelles mosaïque qui seront intégrées à Freebox TV prochainement.

Après la mosaïque généraliste (canal 0) et celle des chaînes locales (canal 30), Free s’apprête à lancer deux nouveaux écrans d’aperçu sur Freebox TV. Ces mosaïques regrouperont respectivement les chaînes thématiques et celles diffusées en clair, pour un zapping encore plus fluide.

Mosaïque « Chaînes thématiques », canal 26

L’opérateur n’a pas encore livré de détails, mais cette mosaïque pourrait donner accès à de nouvelles chaînes, encore inédites sur la Freebox, avec des thématiques variées.

Mosaïque « Chaînes en clair », canal 27

Peu d’informations là aussi, mais elle regrouperait les chaînes actuellement diffusées en clair, lorsqu’elle sont offertes durant une certaines période, histoire de les retrouver d’un seul coup d’œil.

Ces deux mosaïques seront intégrées dans un nouveau bloc baptisé « La Sélection de Free », qui accueille déjà Aktu Free, récemment déplacée sur le canal 28. Par ricochet, Paris Première, auparavant sur ce canal, passe désormais au canal 68.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox