Instable, Orange peine à recruter de nouveaux abonnés mobile et fixe au 1er trimestre 2025, son chiffre d’affaires baisse

Orange peine à recruter de nouveaux abonnés mobile et fixe au 1er trimestre 2025, son chiffre d'affaires baisse

Un premier trimestre 2025 en demi-teinte, l’opérateur historique a seulement recruté 6000 nouveaux clients fixe et mobile en France.

Orange France a publié ce jeudi ses résultats pour le premier trimestre 2025. Malgré quelques signaux positifs sur la fibre et les revenus par abonné, l’opérateur enregistre un trimestre en retrait, tant sur le plan commercial que financier

Le chiffre d’affaires s’établit à 4,297 milliards d’euros, en baisse de 1,3 % sur un an (soit -55 millions d’euros). Cette contraction est principalement due à la chute des services fixes bas débit (-17,9 %, soit -28 millions d’euros) et des services aux opérateurs (-4,3 %, soit -46 millions d’euros). Seule la progression des services de détail hors RTC (+1,5 %, soit +39 millions d’euros) limite le recul global.

La dynamique commerciale à nouveau ralentie

>Sur le plan des recrutements, Orange connaît un net ralentissement par rapport au trimestre précédent. Le groupe annonce le gain de seulement 4 000 abonnés mobiles nets, et 2 000 nouveaux clients sur le fixe. Ces chiffres sont en fort repli par rapport au 4e trimestre 2024, où Orange avait gagné 118 000 abonnés mobiles, 10 000 clients sur le fixe (+292 000 sur la fibre)

La performance commerciale du 1er trimestre 2025 reste toutefois meilleure sur le fixe qu’un an plus tôt , au 1er trimestre 2024, où l’opérateur avait perdu 43 000 abonnés. mais il en avait gagné 9000 sur le mobile. En 2024, l’opérateur a perdu 31 000 abonnés sur fixe dans l’Hexagone mais enregistre depuis le 3e trimestre des recrutements positifs. Sur le mobile, il a séduit l’année dernière 314 000 nouveaux clients. les trois premiers mois de l’année 2025 marquent donc un coup d’arrêt dans la progression de l’ex-France Télécom.

Malgré cette dynamique atténuée, la fibre continue de tirer les résultats vers le haut. Orange affiche 282 000 nouveaux abonnés fibre sur le trimestre grâce aux migrations, confirmant une bonne performance sur ce segment.

<L’ARPO convergent (revenu moyen par abonné) progresse à 77,8 euros, en hausse de 3 euros sur un an, contribuant à une croissance de 3,4 % des revenus convergents. L’ARPO fixe haut débit est lui aussi en hausse, sans détail chiffré. Au 31 mars 2025, 40,9 millions de foyers sont raccordables à la fibre Orange, soit près de 93 % des foyers en France.

Malgré ces résultats mitigés, Orange indique que la performance du trimestre est en ligne avec les attentes et maintient son objectif de légère croissance de l’EBITDAaL en 2025, supérieure à celle de 2024.

Orange à l’international

À l’échelle mondiale, le groupe Orange affiche un chiffre d’affaires de 9,911 milliards d’euros, en hausse de 0,6 % sur un an (+62 millions d’euros). Cette progression repose principalement sur la croissance des services de détail (+2,4 %), tandis que la baisse des services aux opérateurs s’atténue (-3,1 %). Les ventes d’équipements reculent de 5,7 %, et les autres revenus de 13,9 %.

Dans un contexte économique incertain, Orange se félicite d’une croissance de l’EBITDAaL de 3,2 % sur le trimestre. La région Afrique et Moyen-Orient reste un moteur fort, enregistrant une croissance à deux chiffres pour le huitième trimestre consécutif, portée notamment par la data mobile et les services numériques. Le marché B2B progresse grâce à la cybersécurité (+8 %) et au développement de nouveaux services comme la 5G+ et l’intelligence artificielle.

