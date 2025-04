Freebox Ultra : Free ne compense pas la hausse des tarifs Netflix pour les options Standard et Premium

Les abonnés Freebox Ultra devront payer plus cher qu’auparavant l’offre Netflix Standard sans pub et Premium, lesquelles passent à 9€ et 16€/mois. S’il prend tout de même en charge 5,99€, l’opérateur fait le choix de ne pas absorber la hausse appliquée cette semaine par le géant mondial de la SVOD.

Si Free a décidé de maintenir sans surcoût l’accès à Netflix Standard avec publicité pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, la générosité s’arrête là et cela peut se comprendre. L’opérateur ne prend pas en charge la hausse de tarifs imposée par Netflix pour les forfaits supérieurs, sans publicité, peut-on constater sur l’espace abonné Freebox Ultra.

À compter de ce mois, les abonnés Ultra qui souhaitent passer à la formule Netflix Standard (sans pub) ou qui en disposent déjà, devront désormais s’acquitter de 9 € par mois, contre 7,5 € auparavant. Même logique pour l’option Premium, qui passe de 14 € à 16 € mensuels. Une augmentation de 1,5€ et de 2 € , entièrement répercutée par Free sur les utilisateurs. Le FAI continue toutefois d’appliquer une remise de 5,99 € sur les prix publics de Netflix (14,99 € pour la Standard, 21,99 € pour la Premium), ce qui permet de relativiser l’impact, mais sans masquer la réalité, Netflix continue d’augmenter ses tarifs.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox