Netflix augmente dès maintenant fortement ses tarifs en France pour tous les abonnés

Netflix signe un 1er trimestre 2025 de haut vol financièrement mais décide d’augmenter ses tarifs dans l’Hexagone. La hausse, de 1,5 à 2€, est d’ores et déjà effective sur les trois forfaits proposés.

En 2025, le mastodonte de la SVOD mondiale affiche une forme déconcertante, porté par une croissance solide de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, tout en confirmant son ambition de renforcer ses investissements dans les contenus et les nouvelles fonctionnalités.

Sur les trois premiers mois de l’année, Netflix a ainsi généré un chiffre d’affaires de 10,5 milliards de dollars, en hausse de 13 % par rapport à l’an dernier. Son bénéfice net a bondi à 2,89 milliards de dollars, soit une progression de 25 % sur un an. La plateforme a également amélioré sa marge opérationnelle, atteignant 31,7 % contre 28 % à la même période en 2024​.

Le dynamisme est particulièrement notable en Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), région dans laquelle Netflix a engrangé 3,4 milliards de dollars de revenus, en hausse de 15 % . En Amérique du Nord, la croissance a ralenti à 9 %, mais Netflix reste confiant pour les mois à venir grâce à l’impact plein de ses récents ajustements tarifaires. Désormais Netflix ne dévoile plus le gain d’abonnés, préférant se concentrer sur les mesures d’audience, il comptait plus de 300 millions de clients fin 2024.

Une hausse des prix sur tous les forfaits en France

Parallèlement à ces annonces, Netflix a confirmé une hausse de ses prix en France, intégrée dans ses prévisions pour 2025, laquelle s’inscrit dans une stratégie globale d’optimisation de la monétisation de son offre.

L’augmentation est déjà effective, le forfait Standard avec pub passe de 5,99€/mois à 7,99€. La formule sans pub grimpe d’1,50€ à 14,99€/mois alors que la formule Premium voit son prix bondir de 2€ à 21,99€.

La plateforme justifie cette évolution par la nécessité de soutenir ses investissements dans les séries, films, événements sportifs en direct et jeux vidéo, tout en développant son offre publicitaire — un segment qu’elle considère comme crucial pour son avenir​.

En 2025, Netflix prévoit de maintenir un rythme soutenu de nouveautés. Déjà, le premier trimestre a vu l’émergence de plusieurs succès planétaires, tels que la série “Adolescence” (124 millions de vues) ou encore les films “Back in Action” et “Ad Vitam”, ce dernier produit en France​ .

D’autres lancements très attendus, notamment la saison finale de “Squid Game” et de nouveaux blockbusters, doivent venir renforcer l’attractivité de la plateforme dans les prochains mois.

Pour l’ensemble de l’année 2025, Netflix confirme son objectif de réaliser un chiffre d’affaires compris entre 43,5 et 44,5 milliards de dollars, avec une marge opérationnelle stable à 29 %. La firme californienne anticipe également une forte génération de cash flow libre, estimée à 8 milliards de dollars, gage de sa solidité financière​.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox