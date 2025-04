Abonnés Freebox et Free Mobile : le site d’assistance de Free évolue pour mieux vous informer

Free a revu entièrement l’accueil de son site d’assistance, pour plus de clarté et un accès direct à certaines informations essentielles.

Le site d’assistance de l’opérateur est extrêmement utile pour retrouver diverses informations ou tutoriels afin d’utiliser au mieux votre Freebox, ou votre abonnement Free Mobile. L’opérateur a modernisé sa page d’accueil pour proposer une interface plus claire, avec d’avantages d’informations affichées.

On y retrouve ainsi les trois sections précédemment affichées : Freebox, Free Mobile et « Mon compte et services » dédiée à l’abonnement en général. Mais cette fois, il faudra cliquer sur l’un des trois boutons pour afficher la liste des offres potentiellement concernées, qui seront rangées dans une sous-section.

Ce regroupement en trois boutons libère de l’espace sur la page et permet l’affichage d’une nouvelle section directement sur la page d’accueil nommée « Nos articles les plus consultés », avec des liens renvoyant sur la manière de retrouver son identifiant Freebox, consulter ses factures ou commander une nouvelle SIM ou eSIM.

Enfin, trois autres boutons sont disponibles, l’un menant directement à la page d’accueil de l’assistance dédiée à Oqee, un autre dirigeant vers une page de tutoriels pour l’utilisation de divers smartphones et le dernier dirigeant vers l’outil de diagnostic mobile.

Le reste des pages du site conservent leur design original, selon nos constatations seule la page d’accueil a eu droit à une mise à jour assez bienvenue. Elle permet ainsi l’accès à davantage d’informations et une certaine clarté, là où la précédente version affichait le lien vers les catégories d’articles dédiées à chaque offre, ce qui pouvait paraître un peu trop chargé.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox