Max (HBO) commence à lutter contre le partage de comptes, comme Netflix ou Disney+, et c’est cher

Une mesure qui pourrait rapidement arriver en France, inspirée des autres géants du streaming.

Aux États-Unis, la plateforme de streaming Max, anciennement HBO Max, vient de franchir une nouvelle étape dans sa lutte contre le « partage abusif » de comptes. Depuis plusieurs jours, tout abonné désireux d’autoriser un proche ne résidant pas à la même adresse à accéder à son programme devra désormais débourser 7,99 $ par mois supplémentaires (environ 7,04€).

L’abonnement de base – une formule à 9,99 $ avec publicités – grimpe donc à 17,98 $ mensuels pour qui souhaite partager son accès. La surtaxe s’applique également aux abonnés de l’offre 4K (20,99 $), qui voient leur facture passer à 28,98 $ en cas de partage. Sur son site, Max précise que cette option « autorise un membre supplémentaire à créer son propre compte, mot de passe et profil », mais qu’il n’est pour l’instant possible d’inviter qu’une seule personne.

Pour l’heure, seuls les clients américains sont concernés ; en Europe, et donc en France, le partage à titre gratuit demeure toléré. Mais il est plus que probable que la plateforme applique rapidement la mesure à l’international, peut être à un prix aussi élevé, ou moins. Avec cette manœuvre, Max rejoint le peloton des plateformes qui facturent désormais l’accès partagé : Netflix impose 5,99 € par mois pour un profil supplémentaire, Disney+ réclame 4,99 €. Alors que Netflix affiche aujourd’hui 301,6 millions d’abonnés payants, Disney+ a cédé 700 000 clients au dernier trimestre, malgré la surtaxe et les augmentations de tarifs.

Pour Max, cette stratégie s’inscrit dans un objectif ambitieux : dépasser les 150 millions d’abonnés d’ici à fin 2026. À ce jour, la plateforme compte 116,9 millions d’utilisateurs dans le monde. Face à la montée en puissance des mastodontes du secteur, Warner Bros. Discovery espère que ces nouveaux frais renforceront ses revenus et limiteront le « cambriolage » de contenus. Un positionnement généralement adopté par les plateformes, après avoir profité de l’exposition fournie par le partage des comptes depuis leur lancement.

Source : 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox