Freebox Delta : Free annonce des hausses jusqu’à 100% du prix des options Netflix à partir du 1er août pour ses abonnés

Le prix des offres Netflix Standard et Premium ne changera pas jusqu’à fin juillet pour les abonnés Freebox Delta. Ensuite, il faudra débourser 9 et 16€/mois. Certains clients bénéficient encore aujourd’hui de tarifs très bas, le prix va parfois doubler pour eux.

Tout le monde va y passer. Si Free ne compense pas la nouvelle hausse de prix des formules sans publicité de Netflix sur la Freebox Ultra, les abonnés Freebox Delta bénéficient quant à eux d’un sursis.

S’ils bénéficient toujours du forfait Netflix Standard avec publicité inclus dans leur abonnement, Free les informe aujourd’hui par mail, que l’augmentation appliquée par Netflix sera bel et bien répercutée, mais un peu plus tard, c’est-à-dire à partir du 1er août 2025 pour ceux qui ont opté pour les formules Standard et Premium: “Nous vous informons que Netflix augmente ses tarifs. Cependant, en tant qu’abonné Free et pour vous remercier de votre fidélité, vous continuez exceptionnellement à profiter de votre tarif actuel jusqu’au mois de juillet”, indique Free dans le courriel envoyé à ses clients Delta. Une manière de dire que le répit est temporaire.

A y regarder de plus près, la hausse va s’avérer plus importante encore pour certains abonnés. En effet, beaucoup bénéficiaient de tarifs très avantageux, Free n’ayant pas répercuté une précédente hausse en 2023. Aujourd’hui, des abonnés Freebox Delta disposent de la formule Standard à seulement 4,50 € et de la Premium à 11€ (grâce à une prise en charge partielle par Free). D’autres, moins chanceux ou plus récents, avaient déjà vu leur facture grimper à 7,50 € pour le Standard et 14 € pour la Premium.

Or, dès le 1er août 2025, tous les abonnés Delta qui optent pour une formule supérieure à celle avec pub verront leur prix grimper. Le forfait Netflix Standard passera à 9 € par mois alors que Netflix Premium grimpera à 16 € par mois.

Ce nouveau tarif reflète une prise en charge de 5,99 € mensuels par Free, ce qui correspond à la différence avec les prix publics de Netflix (14,99 € et 21,99 € respectivement). Mais pour certains abonnés Delta, cela représente une augmentation brutale et inédite :

+4,50 € pour ceux qui payaient 4,50 €, soit une hausse de 100 % sur l’offre Standard.

+5 € pour ceux qui payaient 11 €, soit une hausse de 45 % pour la formule Premium.

Les abonnés ayant été impactés par la précédente hausse ne seront pas épargnés : ils verront leur facture augmenter de 1,50 € pour le Standard et de 2 € pour la Premium. Free rappelle aussi que ces options sont sans engagement, et que les abonnés peuvent changer d’offre à tout moment depuis leur espace personnel, la formule avec pub étant toujours incluse sans surcoût au lieu de 7,99€/mois.

