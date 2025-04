Free Mobile lance son meilleur forfait Série Free, 200 Go à seulement 8,99€/mois

Free Mobile enrichit son forfait Série Free face à une concurrence toujours plus féroce.

C’est la deuxième fois en ce mois d’avril que Free Mobile renforce sa gamme low‑cost en améliorant son offre Série Free. Pour le même prix attractif de 8,99 €/mois, l’opérateur propose désormais 200 Go de data, soit 50 Go de plus que la formule lancée la semaine dernière.

Tout en conservant ses atouts, cette version boostée du Série Free inclut toujours l’accès au réseau 5G, 30 Go utilisables en Europe et dans les départements d’outre‑mer, ainsi que l’application Oqee TV. Comme pour les précédentes éditions, cette offre promotionnelle est valable pendant 12 mois.

Au terme de cette période, les nouveaux abonnés verront leur forfait basculer automatiquement vers le Forfait Free classique à 19,99 €/mois, qui comprend 350 Go de data. Notons enfin que la promotion s’adresse exclusivement aux nouvelles souscriptions : les clients déjà engagés sur une version antérieure du Série Free conservent leur formule actuelle.

Une réponse directe aux offres de Bouygues, Red et consorts

Avec cette nouvelle offre, Free se positionne clairement comme une alternative moins chère à ses concurrents pour le même forfait, du moins pendant les douze premiers mois. Bouygues Telecom propose sur son forfait B&You la même quantité de data pour 9.99€/mois, quand Sosh propose 10 Go de moins à l’étranger pour 9.99€/mois. Red pour sa part est un peu plus agressif, avec une offre à 250 Go, toujours à 9.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox