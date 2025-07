Canal+ lance progressivement sa nouvelle application et son player TV flambant neuf sur les Livebox d’Orange

Tout comme SFR, Orange accueille la nouvelle application Canal+ sur ses décodeurs. Une refonte majeure qui promet une expérience utilisateur enrichie.

Canal+ poursuit le déploiement de sa toute nouvelle application TV via un déploiement progressif sur les différents modèles de Livebox. Depuis juillet 2024, les clients équipés du Décodeur TV 6 d’Orange bénéficient déjà de ce nouvel univers Mais depuis le 23 juillet 2025, ce sont les Décodeurs TV UHD qui sont concernés, avec une mise à jour qui s’étalera progressivement jusqu’à fin septembre. Enfin, les Décodeurs TV 4 seront les derniers à profiter de cette évolution.

Comme sur les box SFR, cette nouvelle application apporte de nombreuses améliorations. La plus importante est l’arrivée d’un nouveau player qui est en cours d’introduction. “Le déploiement de ce player est progressif et a débuté avec les décodeurs TV5 (TV UHD), et sera bientôt disponible sur les décodeurs TV6. Il a été repensé pour améliorer la lisibilité et donner accès à des informations essentielles sur le contenu en cours de visionnage ainsi que les langues. Besoin de faire une pause ? Appuyez sur OK, la lecture se met automatiquement en pause. Avancez ou reculez dans le programme d’un simple geste en appuyant brièvement pour sauter de 10 secondes, ou en maintenant la touche pour un défilement exponentiel ultra fluide”, annonce l’assistance Canal+.

​On retrouve par ailleurs :

Navigation revisitée, plus fluide et plus moderne, inspirée des plateformes de streaming.

Accès simplifié aux programmes en direct, aux replays et aux services à la demande.

Moteur de recherche optimisé pour retrouver rapidement films, séries, émissions ou événements sportifs.

Personnalisation accrue, avec la possibilité de reprendre la lecture d’un programme là où vous l’avez laissée.

Interface unifiée avec les autres supports (TV connectées, Apple TV, etc.) pour une continuité entre les écrans.

Pour profiter de la mise à jour, aucun téléchargement n’est nécessaire : elle sera automatiquement proposée aux utilisateurs selon leur modèle de décodeur. Une vidéo de démonstration est disponible ici.

