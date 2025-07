Canal+ lance des nouveautés importantes pour son application TV sur les box de SFR

Pour accéder à l’univers CANAL+, il suffit de se rendre directement sur l’application CANAL+ depuis la home de SFR. Il sera alors possible d’accédez rapidement à vos programmes et services en quelques clics. L’interface est disponible à tout moment en appuyant sur « retour » de votre télécommande ou directement en zappant sur la chaîne. Différentes rubriques sont affichées, Accueil, En direct, A venir​, Chaînes et Apps, Mes Vidéos, Recherche et Profil.

Un tout nouveau player des fiches info utiles

​Entrons à présent dans le vif du sujet, un tout nouveau player vidéo est désormais disponible. Il a été “repensé pour améliorer la lisibilité et donner accès à des informations essentielles sur le contenu en cours de visionnage ainsi que les langues. Sur des contenus en replay, vous pouvez avancer ou reculer dans le programme d’un simple geste en appuyant brièvement pour sauter de 10 secondes, ou en maintenant la touche pour un défilement exponentiel ultra fluide. Besoin de faire une pause ? Appuyez sur OK, la lecture se met automatiquement en pause”, apprend-on. Sur des contenus en direct, le player vous propose également un accès direct à la nouvelle zapliste et aux contenus à suivre.

Dans cette nouvelle application CANAL+, des fiches info permettent d’accéder à une présentation détaillée de chaque programme : “Vous y retrouvez le résumé du contenu, les informations de casting, ainsi que des détails complémentaires comme la qualité d’image ou la bande-annonce. Il est également possible d’ajouter le programme à votre playlist, de donner votre avis (qui sera par la suite prise en compte dans la personnalisation de votre accueil), ou encore de consulter les autres épisodes ou contenus similaires depuis les rubriques situées en bas de l’écran.”

Pour le reste, l’accueil de l’application permet de sélectionner les programmes que vous souhaitez grâce à “une interface personnalisée regroupant tous vos contenus favoris dès que vous entrez dans l’application CANAL+. Avec des milliers de contenus disponibles, classés par thématique (Cinéma, Séries, sport, Jeunesse, documentaires…), votre nouvel accueil CANAL+ vous offre un accès rapide et illimité à vos envies. Laissez-vous orienter par les choix éditoriaux de nos experts ou explorez librement toutes nos thématiques, il y en a pour tous les goûts”, indique la filiale de Vivendi.

​

​La rubrique En direct est un espace qui permet d’accéder à l’ensemble des chaînes de votre abonnement. les chaînes sont filtrées par thématiques pour vous permettre d’accéder le plus rapidement possible au contenu que vous souhaitez.​ Il est possible aussi de mettre directement les chaînes préférées dans les favoris et y accéder en un seul clic. Pour ceux qui cherchent un programme à regarder ce soir ? Grâce à la rubrique “A Venir”, les abonnés peuvent bénéficier “d’une vision complète sur tous les programmes de la soirée !​”

Des filtres (Cinéma, Séries, Sport, Jeunesse, Découverte, Divertissement, Infos, Musique) sont là pour affiner la recherche et pour les indécis, une rubrique sélection est proposée, les équipes de Canal+ choisissent alors les contenus pour vous ! Laprogrammation de la semaine est enfin à retrouver sur la rubrique Programme TV.

Autre rubrique, « Chaînes & Apps » compile tous vos services et chaînes disponibles dans votre abonnement. Ainsi, pour accéder à l’une de nos chaînes partenaires telles que HBO Max, Apple TV+, il vous suffit de consulter cette rubrique. Et désormais dans cet espace, vous trouverez un accès direct au portail CANAL VOD.

​Un outil de recherche est aussi de la partie. “En utilisant le clavier virtuel disponible dans « Recherche », cherchez et trouvez facilement un programme en saisissant le titre d’un film, d’une série ou le nom d’une personnalité.”.

S’agissant de consulter les détails de votre compte et adpater votre expérience à vos préférences , il faudra se rendre dans la section intitulée “Mon Profil”. “En se basant sur le profil que vous avez choisi et vos habitudes de visionnage, votre Accueil s’adapte pour vous suggérer des recommandations personnalisées ainsi que la possibilité de reprendre la lecture là où vous l’avez laissée.​ Vous pouvez également y retrouver d’autres paramètres concernant la gestion de votre compte et de votre abonnement”, indique l’assistance Canal+.