Free lance deux nouvelles chaînes TV originales en exclusivité sur les Freebox, et c’est inclus pour ses abonnés

Seuls les abonnés Free y auront droit. Opsis et Dog & Cat TV sont désormais disponible sur Freebox TV et Oqee.

L’une arrive plus vite que prévu, l’autre débarque à l’heure. Ce 22 juillet, deux nouvelles chaînes françaises arrivent en exclusivité et sans surcoût sur les Freebox. On commence par Opsis disponible sur le canal 269. Comme annoncé récemment dans nos lignes, il s’agit d’une chaîne 100% dédiée au spectacle vivant et à la création artistique contemporaine. “Toutes les semaines, découvrez des captations de théâtre, musique, danse, opéra, cirque, sans oublier des masterclass, magazines et documentaires, ainsi que toute l’actualité du spectacle avec le journal et l’Agenda”, présente Free.

Après avoir séduit un large public en streaming (www.opsistv.com) grâce à une sélection exigeante de spectacles, Opsis se décline désormais en télévision linéaire et diffusera en continu des captations inédites de spectacles, des portraits d’artistes, des master class, ainsi que des documentaires et émissions spéciales explorant les coulisses et l’histoire du spectacle vivant. L’actualité sera aussi

représentée avec le Journal du Spectacle et l’Agenda qui permettront au public d’être informés en temps réel.

« Le lancement d’OPSIS à la télévision est une étape majeure qui complète idéalement notre offre numérique. Notre ambition est de permettre à chacun de vivre l’émotion du spectacle vivant directement depuis son salon. Des retransmissions en direct sont également prévues à partir de 2026. L’arrivée d’OPSIS sur Freebox dans l’offre Basic TV est le début d’une nouvelle aventure. L’ensemble de nos contenus resteront accessibles à la demande sur la plateforme », souligne pour sa part la direction d’Opsis.

A l’occasion du lancement de la chaîne ce 22 juillet 2025, une soirée spéciale est organisée avec la diffusion de l’Opéra en plein air « Madame Butterfly » filmé par OPSIS dans la cour d’honneur des Invalides à Paris. Puis, une sélection de spectacles « Avignon » célébrera le théâtre tout l’été.

Dog & Cat TV sur le canal 250

Editée par le groupe audiovisuel SECOM (Museum TV, MyZen TV, ou Melody), la chaîne Dog & Cat TV débarque aussi sur les Freebox. Attendue à la rentrée, la chaîne est finalement lancée plus tôt que prévu sur les Freebox. Les abonnés peuvent en profiter de manière incluse, sans surcoût, sur le canal 250. Il s’agit là encore d’une exclusivité Free.

Dog & Cat TV s’adresse à tous les passionnés d’animaux grâce à une programmation variée autour du monde canin et félin. Au programme, les abonnés Freebox retrouveront des documentaires immersifs, des reportages, des talk-shows animaliers et des témoignages inspirants avec conseils d’experts sur la santé et le bien-être des animaux. La chaîne met en avant un ton « bienveillant et passionné » et abordera également les enjeux du bien-être animal. Des contenus à la fois positifs et relaxants pour toute la famille sont aussi diffusés comme histoires réelles touchantes, des astuces pratiques pour les maîtres, et même des vidéos apaisantes mettant en scène des chiens et chats heureux.

