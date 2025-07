TF1 attaque en justice Canal+ et son offre TV+ à 2€

Le groupe TF1 dépose plainte contre Canal+, qu’il accuse d’exploiter illégalement ses chaînes gratuites et ses replays via l’offre TV+ à 2€/mois. La filiale de Bouygues évoque une contrefaçon de ses droits voisins et un acte de parasitisme.

Nouveau bras de fer dans l’audiovisuel français. TF1 poursuit Canal+ en justice, révèle L’Informé, pour son offre TV+ lancée en mai 2024. Facturée 2€/mois, cet abonnement de streaming permet notamment d’accéder à toutes les chaînes gratuites de la TNT en direct et en replay, dont celles du groupe TF1.

Problème, TF1 affirme ne pas avoir donné son accord pour cette reprise de ses flux et contenus. Elle estime que Canal+ viole ses droits voisins et se rend coupable de parasitisme, en profitant de ses investissements sans contrepartie. Cette affaire relance le débat autour de la diffusion payante de chaînes gratuites.

L’offre TV+ intègre au total 80 chaînes de TV en live et en replay en comprenant celles de la TNT, 25 flux thématiques ( Infosport+, Comédie +, Planète, MTV etc) et 8 chaînes “digitales” avec un avantage, l’accès à une sélection de programmes Canal+ réunis dans l’application Canal+.

