Canal+ permet d’enrichir sa nouvelle offre TV+ à deux euros avec 4 options

Un utilisateur supplémentaire pour 2€ de plus, le pass divertissement en promo, beIN Connect ou la prochaine offre Ciné+ OCS, les abonnés à TV+ peuvent ajouter diverses options payantes.

Lancée cette semaine à la surprise générale, l’offre de streaming TV+ de Canal+, c’est plus de 80 chaînes de TV en live et en replay avec “un truc en plus” : l’accès à une sélection de programmes Canal+. Pour 2€/mois sans engagement, cette formule est disponible dans l’application “Canal+” via de nombreux supports comme PC/Mac, Smartphone, tablette​​, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast​​. Airplay​​. TV connectées à Internet compatibles (Samsung, LG et Hisense) ou encore les consoles de jeux PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X).​​

A la question de savoir s’il est possible d’ajouter des options à l’offre TV+, la réponse est oui, et ce à tout moment depuis votre Espace Client. Voici les choix possibles :

L’option stream supplémentaire 2€/mois​, soit deux utilisateurs au lieu de un.

Le pass divertissement 5€ en promo pendant 6 mois puis 10€/mois​.

beIN connect à 15€/mois​.

Et CINE+ OCS dès le 3 juillet, que nous afficherons en promo à un prix très attractif.

TV+ permet également de retourner en arrière pendant un programme en live​, télécharger des contenus à consommer hors ligne​ et d’accéder aux contenus partout en Europe​.

Si vous venez de vous abonner à notre toute nouvelle offre TV+, mais que votre abonnement ne semble pas activé ? L’assistance de Canal+ vous invite à vérifier que “vous avez bien reçu votre confirmation de souscription par mail. Si ce n’est pas le cas, cela signifie probablement que vous n’avez pas finalisé cette dernière. Vérifiez également que l’adresse mail utilisée correspond à celle que vous avez saisie lors de votre souscription. Pour vous en assurer, nous vous invitons à vous déconnecter et à vous reconnecter manuellement”. Sinon, il sera nécessaire de contacter les Conseillers Clientèle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox