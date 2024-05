Canal+ frappe fort et lance pour seulement 2€/mois “TV+”, une offre avec 80 chaînes, des replays et contenus originaux

Fort de ses bonnes performances commerciales, Canal+ casse les prix avec une nouvelle offre TV complète intégrant certains de ses propres programmes.

Face à Molotov, Canal+ lance comme pressenti ces derniers jours, une toute nouvelle offre baptisée TV+. Affiché au prix très attractif de 2€/mois, cette plateforme directement intégrée à l’application Canal+, donne accès à plus de 80 chaînes de TV en live et en replay dont toutes les chaînes de la TNT “avec un truc en plus”, l’accès à une sélection de programmes Canal+ (Baron noir, Tokyo Vice, Gomorra, Engrenages, The English, Intérieur Sport sur Kyllian Mbappé etc) et ainsi que des événements chaque mois, annonce ce 22 mai la filiale de Vivendi dans sa boutique en ligne.

Au total, les abonnés pourront retrouver plus de 20 000 heures de contenus “avec votre programme TV de la semaine, le top 10 des programmes de toutes les chaînes de votre offre, le retour en arrière pendant un programme en live, le téléchargement des contenus à consommer hors ligne et l’accès à vos contenus dans toute l’Union Européenne”.

Au-delà des chaînes de la TNT, les abonnés accèderont à 24 chaînes thématiques comme RTL9, Infosport+, Sport en France, Comédie+, Olympia, Planete+ Aventure, MTV, Mangas, BFM Business, TV5 Monde, TV Monaco, Euronews, France 24, BBC News, NHK World Japan, Arte, Bloomberg et Aljazeera.

Comment accéder aux contenus TV+ ?

Cette nouvelle offre est accessibles via l’application Canal+ sur de nombreux supports comme les smartphones, tablettes, Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, Airplay, TV connectées à Internet compatibles (Samsung versions 2018 à 2023, LG depuis 2018, Hisense depuis 2020), PS4, PS5, XBOX (ONE, Series S et X). Les chaînes digitales ne sont en revanche pas disponibles sur les devices Apple (MAC, iPhone, iPad, Apple TV).

“Vous pouvez associer votre compte TV+ avec 5 appareils. 1 utilisateur simultané est inclus dans l’offre TV+”, précise Canal+ qui donne la possibilité d’ajouter 1 utilisateur supplémentaire à 2 euros par mois.

