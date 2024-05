Xavier Niel, Amazon et de grands noms investissent 200 millions d’euros dans “H” la nouvelle start-up française d’IA

H”, une startup de modèles de fondation et d’IA agentique très ambitieuse, a été lancée hier à Paris avec une levée de fonds initiale de 220 millions de dollars auprès de firmes mondiales.

En marge de l’ouverture à Paris de VivaTech, le plus grand événement européen sur les nouvelles technologies, une nouvelle start-up française d’intelligence artificielle, nommée H, attire déjà tous les regards. Lancée ce mardi, cette pépite a d’ores et déjà bouclée une levée de fonds de 220 millions de dollars (202,7 millions d’euros) auprès de grands investisseurs comme tels que Xavier Niel, Amazon, l’ancien PDG de Google Eric Schmidt, Bernard Arnault, le fonds Accel, Samsung, UiPath Inc et Bpifrance.

Basée à Paris, H a été fondée par d’anciens membres de Google DeepMind et est dirigée par Charles Kantor, ancien étudiant de Stanford dont l’ambition affichée est de “faire progresser la productivité de milliards de personnes. Nous sommes déterminés à transformer des secteurs entiers ainsi que nos expériences quotidiennes, en faisant du tandem homme-ordinateur une réalité, et ouvrant la voie à une Intelligence plus générale et plus complète», a-t-il fait savoir.

Pour l’heure, cette start-up comprend 25 ingénieurs et chercheurs en IA. Son équipe a pour objectif “de développer et déployer commercialement des modèles de fondation et d’action aux capacités ciblées sur les verticales de business et de consommateur. Ces capacités comprennent des architectures agentiques et verticales ainsi que des modèles différenciés capables de raisonner, de planifier et de collaborer. L’investissement servira à poursuivre et développer les talents en recherche de l’entreprise. En outre, le capital sera utilisé pour acquérir les puissances de calcul et les données cruciales à la réalisation de percées dans le domaine des modèles agentiques, soutenant ainsi la vision d’“H” d’atteindre une intelligence artificielle générale (AGI) complète”, indique Bpifrance. Les capacités de l’AGI approchent ou surpassent celles de l’être humain.

Le président Emmanuel Macron a salué le lancement de H sur le réseau social X : “une bonne nouvelle, des investisseurs choisissent la France pour lancer l’entreprise H, y rassembler des scientifiques de renommée mondiale, et y investir 220 millions de dollars”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox