Canal+ frappe fort et annonce faire profiter désormais d’Apple Music à tous ses abonnés à un tarif privilégié

Les abonnés Canal+ bénéficient dès aujourd’hui de 30% de réduction sur Apple Music. C’est le fruit d’un renforcement de l’accord stratégique entre Canal+ et le firme de Cupertino.

Alors que des rumeurs couraient depuis des mois sur une intégration sans surcoût, il s’agira au final d’une promotion intéressante renforçant un peu plus les offres de Canal+. Maxime Saada, président du directoire de Canal+, a frappé fort ce matin en annonçant une nouvelle collaboration stratégique avec Apple. Après l’intégration d’Apple TV+ sans surcoût pour les abonnés Canal+, Apple Music rejoint désormais l’offre à un tarif préférentiel inédit, soit 30% de moins que le tarif en vigueur. Le service de streaming musical d’Apple est dès aujourd’hui proposé à 7,69€/mois au lieu de 10,99€/mois.

Avec plus de 100 millions de titres disponibles sur Apple Music, Canal+ promet donc une expérience enrichie à ses abonnés « Je suis fier et heureux d’annoncer le renforcement de notre partenariat avec Apple, pour le plus grand bonheur de nos abonnés », a déclaré Maxime Saada sur les réseaux sociaux.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie de diversification des services et d’agrégation de plateformes, visant à offrir bien plus qu’un simple accès à des chaînes télévisées. L’objectif est clair : fidéliser les abonnés en intégrant des services de référence au sein d’une offre unique, tout en renforçant la valeur perçue du bouquet Canal+.

L’alliance entre Canal+ et Apple n’est pas nouvelle, mais elle prend une nouvelle ampleur inédite. L’intégration gratuite d’Apple TV+ à l’abonnement Canal+ avait déjà marqué les esprits en 2023, en mettant à disposition des abonnés toutes les productions exclusives de la plateforme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox