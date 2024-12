Lancement d’une nouvelle mise à jour de l’application Free, des nouveautés pour les abonnés Free Mobile et Freebox

Une nouvelle version de l’application d’espace abonné Freebox et Free Mobile est à présent disponible sur iOS et Android.

Très utile l’application Free vous permet d’accéder à votre Espace Abonné Mobile et Freebox à tout moment avec une mise à disposition d’une partie grandissante des fonctionnalités disponibles sur la version web, même si certaines manquent encore à l’appel. Dans une optique d’amélioration de son app, Free vient de déployer une nouvelle version sur iOS et Android avec des nouveautés comme l’accès au code PUK et au code WiFi, mais aussi la gestion des mots de passe et la mise en place d’un nouveau menu Mon Compte.

Dans l’Espace Abonné Mobile, l’application Free permet déjà de suivre votre consommation et gérer vos lignes ou d’en souscrire une nouvelle, de changer de forfait et de numéro ou encore de commander une nouvelle SIM ou eSIM et de les activer.

Pour les abonnés Freebox, il est possible de suivre vos commandes, d’accéder à vos informations Wi-Fi, mettre à jour vos coordonnées bancaires et changer de mode de paiement ou encore de choisir le mode de réception de vos factures, modifier vos informations et données personnelles, rester informé grâce au centre de notifications, acheter une smart TV ou commander un répéteur et gérer le contrôle parental. La rubrique Assistance apporte également des solutions en ligne et Free Proxi vous permet de discuter avec un conseiller par messagerie directement via l’application si vous êtes éligible à ce service d’assistance de proximité en plein expansion en France.

