L’Arcom dévoile les chaînes retenues pour la TNT, C8 et NRJ 12 définitivement écartées

Le régulateur de l’audiovisuel vient de publier la liste définitive des chaînes qui pourront émettre sur la TNT gratuite à partir de février 2025, les candidatures de C8 et NRJ 12 ont été rejetées.

Une décision très attendue par le secteur de la télévision française : l’Arcom annonce avoir adopté mercredi 11 décembre les décisions d’autorisations d’émettre sur la TNT de 11 chaînes jusqu’en 2035, après une pré-sélection cet été. La liste était ainsi déjà connue, et le régulateur valide ainsi le fait d’écarter C8 et NRJ 12 de la télévision numérique terrestre.

Les chaînes déjà présentes (BFM TV, CNews , CStar, Gulli, LCI, Paris Premiere, TFX, TMC et W9) pourront ainsi continuer à émettre une fois l’échéance passée en 2025 et pour une durée de dix ans. Quant aux services inédits, à savoir CMI TV (ex-Réel TV) et OF TV (Ouest-France), les autorisations débuteront respectivement le 1er mars 2025 et le 1er septembre 2025.

Quant aux candidats non retenus, notamment C8 et NRJ 12, ils se verront notifier les rejets motivés dans les prochains jours, affirme l’Arcom. La chaîne NRJ 12 avait par ailleurs affirmé qu’en cas de refus, elle saisirait le Conseil d’État pour s’opposer à la décision du gendarme de l’audiovisuel.

