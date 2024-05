Free Mobile: un tout nouveau smartphone avec un bon rapport qualité-prix débarque, il est moins cher pour les abonnés

Lancé très récemment, le Honor 200 Lite est désormais proposé chez Free Mobile avec une offre promotionnelle et des écouteurs sans fil.

Un positionnement millieu de gamme, mais des atouts solides pour un prix concurrentiel, voilà ce que promet le nouveau Honor 200 Lite. Le dernier smartphone du fabricant chinois est dorénavant disponible à la commande chez l’opérateur de Xavier Niel, dans un pack qui comprend également des écouteurs Earbuds X6 et une offre de remboursement d’une valeur de 50€ valable jusqu’au 29 mai prochain.

Il est disponible dans son coloris noir avec 256 Go de stockage pour 329€ . Vous pouvez cependant échelonner le paiement, avec un premier versement de 79€ puis 24 mensualités de 8.99€/mois et une option d’achat de 34€. Cependant, si vous êtes abonné Free Mobile et connecté sur le site, vous bénéficiez d’un prix préférentiel puisque le pack est commercialisé à 299€ et l’ODR passe à 20€, en passant par Free Flex, vous paierez 49€ puis 8.99€/mois.

Ce modèle a fait un bond par rapport aux Honor 70 et 90 Lite et entend ainsi séduire et s’imposer sur le marché milieu de gamme. Aionsi, côté photo Honor n’a pas lésiné sur les moyens avec un capteur principal de 108 mégapixels et un autre de 50 mégapixels pour les selfies. Côté performances techniques, on peut compter sur MagicOS 8.0 basé sur Android 14, une mémoire vive de 8Go pouvant être portée à 16 Go avec de la RAM Virtuelle, le tout avec un écran Amoled 90Hz.

