Oqee : Free lance une nouvelle interface de navigation “repensée et modernisée” sur iOS

A l’instar de la version Android, l’application Oqee by Free évolue sur les iPhone avec une navigation revue et corrigée afin d’accéder plus facilement aux contenus recherchés.

“Une navigation totalement repensée et modernisée pour une expérience encore plus intuitive ! Avec cette nouveauté, vous trouverez ce dont vous avez besoin en un clin d’œil. Naviguer n’a jamais été aussi agréable”, annonce Free dans une nouvelle mise à jour 2.17 de son application TV Oqee sur iOS pour ses abonnés Freebox et Free Mobile. Comme sur Android il y a deux jours, vous pouvez désormais retrouver les cinq sections suivantes :

Accueil , pour retrouver vos programmes recommandés, votre accès aux portails replays et votre catalogue VOD.

, pour retrouver vos programmes recommandés, votre accès aux portails replays et votre catalogue VOD. Chaînes , pour retrouver la liste des chaînes, vos favoris ainsi que le guide TV qui fait désormais apparition dans cet onglet;

, pour retrouver la liste des chaînes, vos favoris ainsi que le guide TV qui fait désormais apparition dans cet onglet; Un nouvel accès rapide à Oqee Ciné , pour retrouver facilement plus de 600 films et séries disponibles.

, pour retrouver facilement plus de 600 films et séries disponibles. Une section “recherche” qui devient plus accessible pour trouver plus facilement un programme en particulier.

qui devient plus accessible pour trouver plus facilement un programme en particulier. Une rubrique permettant d’accéder directement à votre liste de contenus via un bouton dédié, qui existait déjà auparavant.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox