Abonnés Freebox et Free Mobile : Free réorganise son application Oqee sur Android, avec “une navigation totalement repensée”

Free déploie une nouvelle mise à jour majeure de son application Oqee pour smartphones Android avec une refonte de l’interface pour une nouvelle navigation.

Un changement de taille pour Oqee sur Android : l’opérateur annonce en effet avoir intégré dans sa mise à jour déployée hier “une navigation totalement repensée et modernisée pour une expérience encore plus intuitive“. En effet, la différence est notable pour les habitués de l’application : les menus situés dans la barre en bas ont été complètement modifiés.

L’interface Oqee sur Android avant la mise à jour :

L’interface Android après la mise à jour :

Vous pouvez désormais retrouver les cinq sections suivantes :

Accueil , qui donne accès à différents contenus.

, qui donne accès à différents contenus. Chaînes , pour retrouver la liste des chaînes, vos favoris et le guide TV.

, pour retrouver la liste des chaînes, vos favoris et le guide TV. Un bouton dédié à Oqee Ciné , pour un accès facilité à plus de 600 films et séries disponibles.

, pour un accès facilité à plus de 600 films et séries disponibles. Une section “recherche” pour trouver un programme en particulier.

pour trouver un programme en particulier. Une section permettant d’accéder directement à votre liste de contenus via un bouton dédié, qui existait déjà auparavant.

L’application Oqee by Free propose plus de 550 chaînes de télévision en direct, dont 230 incluses dans les offres Freebox. Il est également possible de souscrire à des chaînes premium via des abonnements supplémentaires (comme Canal+, beIN Sports, etc.). Les utilisateurs peuvent visionner les replays de nombreuses chaînes, accéder à de la VOD ainsi qu’à la plateforme AVOD de Free, Oqee Ciné.

Un guide TV est intégré, tout comme les fonctionnalités de contrôle du direct, de retour en arrière jusqu’à 4 heures, ou encore d’enregistrement dans le cloud. Aujourd’hui, les abonnés Freebox et Free Mobile (Série Free forfait 350 Go et Série Spéciale Veepee) y ont accès sans surcoût sur les supports compatibles.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox