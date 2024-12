Après Free, SFR lance son application TV sur le Vision pro d’Apple

SFR TV est désormais disponible sur l’ordinateur spatial d’Apple.

Les opérateurs investissent de plus en plus les terminaux avec leurs propres applications, même ceux considérés comme de niche ou avec une proposition de visionnage très originale. C’est le cas du casque de réalité mixte Apple Vision Pro, qui a vu débarquer Oqee l’été dernier, et qui permet désormais aux abonnés SFR d’accéder à l’application TV de leur opérateur. Il s’agit du deuxième FAI à se lancer sur ce support, Orange et Bouygues Telecom n’ayant pas encore tenté leur chance.

Certes, il reste nécessaire d’avoir déboursé les quelques milliers d’euros nécessaires pour acquérir le bijou de technologie de la marque à la Pomme, mais pour ceux qui l’ont fait, ils pourront ainsi accéder à plus de 400 chaînes en direct, mais auront aussi la possibilité de revoir des programmes en replay et d’avoir l’accès au catalogue VOD, que ce soit pour l’achat ou la location de films fraîchement sortis au cinéma.

L’interface a d’ailleurs été repensée pour s’adapter à l’écran haute définition et aux capacités de réalité virtuelle ou augmentée du casque. Il suffit pour cela de télécharger l’application depuis l’App Store et de se connecter avec ses identifiants habituels.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox