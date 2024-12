Microsoft tente de séduire les utilisateurs d’iPhone : une mini révolution pour le partage de fichiers

Microsoft vient d’annoncer une amélioration notable de son application “Lien avec Windows”. Sans prétendre égaler l’écosystème Apple, la firme de Redmond cherche à rendre le mariage entre Windows et l’iPhone un peu moins compliqué. On vous explique tout.

Si vous rêviez d’AirDrop sur Windows, ce n’est pas encore pour tout de suite. Mais Microsoft avance, doucement mais sûrement, dans l’intégration de ses services avec les produits Apple. Grâce à son application Lien avec Windows, déjà utile pour gérer appels, messages, et notifications sur PC, une nouveauté débarque : le partage de fichiers simplifié.

Désormais, les utilisateurs de Windows pourront envoyer un fichier directement depuis leur iPhone grâce à un raccourci intégré dans la feuille de partage d’iOS. Une fois le document expédié dans l’app Lien avec Windows, il suffit de sélectionner le PC cible. Côté Windows, un clic droit sur un fichier permet de l’envoyer à l’iPhone, avec une notification confirmant la réception.

Encore loin de la simplicité d’Apple

Bien que pratique, ce système ne rivalise pas avec la fluidité et la rapidité d’AirDrop. Il faut remplir quelques conditions techniques : un iPhone sous iOS 16 minimum et la dernière version de l’application (1.24112.73). On reste aussi très loin de fonctionnalités comme la duplication d’écran, toujours absente sur Windows, alors qu’elle fonctionne parfaitement entre un Mac et un iPhone.

Actuellement réservée aux utilisateurs du programme Windows Insiders, cette fonctionnalité sera bientôt accessible à tous dans une mise à jour prochaine. Si ce n’est pas encore l’intégration parfaite, on appréciera l’effort.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox