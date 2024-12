Red by SFR : Deezer duo est offert pendant 4 mois pour toutesnouvelle souscription à un forfait mobile

Pour Noël, Red by SFR offre un accès de quatre mois à Deezer Duo à tous ces nouveaux abonnés, peu importe le forfait mobile souscrit.

Voilà un beau cadeau de la part de la marque low cost de SFR. En effet, jusqu’au 6 janvier prochain, lors d’une souscription à un forfait mobile chez Red by SFR, il est possible d’obtenir un accès offert de quatre mois à Deezer Duo. Pour bénéficier de cette offre, il suffit de sélectionner l’option lors de l’achat de votre forfait. À noter qu’à partir du 5ᵉ mois, l’option vous sera facturée 15,99 € par mois. Pour ceux qui ne souhaitent pas bénéficier de cette option au-delà des quatre mois offerts, il faudra veiller à résilier l’option 48 h avant le renouvellement automatique.

Deezer Duo est un abonnement qui permet d’avoir accès à deux comptes Deezer Premium tout en effectuant une petite économie comparé à un compte Deezer Premium facturé 11,99 € par mois. Accédez à plus de 90 millions musiques, playlists, podcasts et radios. Les titres musicaux sont tous en qualité HiFi. Grâce à Tune My Music, il est possible de transférer tous vos contenus d’une autre plateforme musicale à Deezer en un clin d’œil.

