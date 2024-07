Free annonce le lancement de son application TV Oqee sur l’Apple Vision Pro, découvrez les premiers visuels

C’est le grand jour, l’ordinateur spatial d’Apple débarque en France. L’apple Vision Pro embarque dès son lancement une version spéciale d’Oqee. Free fait les présentations.

En marge du lancement en France ce 12 juillet de l’Apple Vision Pro, Free annonce la disponibilité de son application Oqee sur l’ordinateur spatial révolutionnaire de la firme de Cupertino. Les abonnés Freebox avec service de télévision ainsi que les abonnés mobiles bénéficiant du Forfait Free 5G peuvent en profiter dès maintenant à condition d’avoir déboursé la bagatelle de 3999 euros dans l’acquisition de ce bijou de technologie.

Grâce au Vision Pro, les abonnés peuvent naviguer simplement à l’aide de leurs mains, de leurs yeux et de leur voix dans Oqee by Free afin de “vivre une expérience immersive en ultra-haute résolution, en associant le numérique au monde physique, grâce à l’informatique spatiale”, présente Free.

Comme sur les autres supports, l’interface TV de Free permet d’accéder à plus de 230 chaînes en direct, à de nombreux services de replay et à du contenu à la demande et des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le start-over pour reprendre un programme depuis le début, et la reprise de lecture. Les abonnés Freebox peuvent également enregistrer leurs programmes, jusqu’à 320 heures d’enregistrement incluses selon leur offre, permettant ainsi de les visionner à tout moment.

Le service Oqee Ciné et son catalogue de plus de 500 films et séries à la demande, est également intégré dans la version pour l’Apple Vision Pro. Pour profiter de cette nouvelle expérience, il suffit d’installer l’application dédiée d’Oqee depuis l’App Store ou de demander à Siri de le faire.

