Fibre et réseau mobile : 22,2 millions d’abonnements fibre en France, la 5G enregistre sa meilleure croissance depuis son lancement

L’Arcep vient de publier son nouvel observatoire sur le marché des télécommunications.

Le marché du très haut débit fixe et mobile continue d’évoluer. Au premier trimestre 2024, 69% des abonnements internet à haut et très haut débit sur dix sont en fibre optique selon les chiffres de l’Arcep. Cette proportion a progressé de 10 points en un an. En outre, les abonnements en fibre optique représentent 89 % du nombre total d’abonnements internet à très haut débit (+ 4 points en un an).

Depuis 2015, le nombre d’abonnements internet à haut débit, et plus particulièrement, ceux sur réseaux DSL, diminue chaque année, et d’environ – 2,5 millions par an depuis plus de deux ans. Cette tendance est largement compensée par l’essor de la fibre optique en France, même si la croissance du nombre d’abonnements en fibre optique connaît un ralentissement depuis le milieu de l’année 2021 : + 3,2 millions en un an ce trimestre contre + 3,5 millions un an auparavant ou encore + 4,0 millions en 2021. Ainsi, au total on compte 22.2 millions d’abonnements en fibre optique pour 32.3 millions d’abonnements internet à haut et très haut débit.

Côté mobile, au cours du premier trimestre 2024, 15,6 millions de cartes SIM ont été actives sur les réseaux 5G, représentant ainsi près de deux cartes SIM sur dix. Le premier trimestre 2024 est marqué par la plus forte croissance annuelle depuis le lancement de la 5G en 2020 : plus de 6 millions de cartes supplémentaires après + 5 millions en 2023. Cette augmentation montre que la substitution entre smartphones 4G et 5G se poursuit. Parallèlement, le nombre de cartes SIM actives sur les réseaux 4G augmente de moins en moins, avec une croissance de 4%, bien que 88% des cartes restent actives sur ces réseaux, soit une augmentation de 3 points en un an. Au total, ce sont 83.3 millions de cartes SIM qui étaient en services en France fin mars 2024, dont 76.4 millions avec des forfaits classiques. À noter, la part d’offres sans engagement continue d’augmenter : 78 % des forfaits, + 2 points en un an et un tiers des forfaits sont couplés avec une offre box.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox