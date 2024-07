Abonnés Freebox et Prime : 4 nouveaux jeux à récupérer gratuitement, trois licences cultes à l’honneur

Amateurs de pop culture, vous allez être servis avec la sélection Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui,3 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, à l’exception d’un d’entre eux, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Amateurs de tortues et de combat, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge réunit Leonardo, Michel-Ange, Donatello et Raphael dans un beat’em up à défilement horizontal, plein de caractère et magnifiquement réalisé, qui évoque le design légendaire des Tortues de 1987 et rend hommage aux jeux Tortues Ninja classiques tels que Turtles in Time.

Autre licence devenue culte du jeu vidéo : depuis sa première apparition en 1986 avec Alex Kidd in Miracle World, l’emblématique Alex Kidd est de retour pour détruire des pierres, collecter des pièces et affronter des boss une fois de plus dans Alex Kidd in Miracle World DX ! Comprenant tous les niveaux du titre original ainsi que de nouveaux niveaux qui élargissent l’histoire d’Alex Kidd, découvrez Miracle World comme vous ne l’avez jamais vu auparavant avec de nouvelles animations, de nouveaux détails graphiques et des améliorations de gameplay.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

L’un des titres vidéoludiques les plus appréciés de la saga Star Wars est disponible gratuitement, avec Star Wars Knights of the old Republic II : The Sith Lords. Cinq ans après les événements survenus dans Star Wars Knights of the Old Republic, les Seigneurs Sith ont traqué les Jedi au bord de l’extinction et sont sur le point d’anéantir l’Ancienne République. L’Ordre Jedi étant en ruine, le seul espoir de la République est un Jedi solitaire qui peine à renouer avec la Force. En tant que Jedi, vous serez confronté à la décision la plus terrible de la galaxie : Suivre le chemin de la lumière ou succomber à celui de l’obscurité…

Samurai Bringer est un jeu d’action roguelite dont les niveaux changent à chaque partie. Vous y éliminez des hordes de samouraïs et de démons pour acquérir des techniques de combat et perfectionner votre style de combat afin de vaincre Yamata-no-Orochi, le dragon à huit têtes de la mythologie japonaise.



Ces deux jeux sont disponibles sur Amazon Games. Pour savoir comment les récupérer, vous pouvez suivre notre tutoriel ou regarder notre vidéo vous expliquant comment faire

