Abonnés Freebox et Amazon Prime : 5 nouveaux jeux inclus à récupérer, les joueurs console ont droit à une bonne surprise

Wolfenstein: The Old Blood est un jeu à part entière et la pré-quelle de Wolfenstein: The New Order, le jeu de tir et d’action/aventure à la première personne acclamé par la critique. L’aventure, qui s’étend sur huit chapitres et deux histoires interconnectées, présente les caractéristiques du studio MachineGames : action palpitante, histoire immersive et combats intenses à la première personne. Dans la peau du héros de guerre B.J. Blazkowicz, équipez-vous d’armes inédites comme le fusil à verrou et le Kampfpistole lance-grenades pour tenter de contrecarrer l’avancée de la machine de guerre nazie. Utilisez les doubles tuyaux pour escalader les murs ou pour vous débarrasser de vos adversaires nazis de manières totalement novatrices.



Surprise assez bienvenue, le titre est proposé sur PC mais aussi sur Xbox Series et One. Pour le récupérer, il vous faudra vous rendre sur la page Prime Gaming pour accéder à un code à saisir dans le store Microsoft ou Xbox en suivant les instructions données par Amazon.

Mortal Shell est un RPG d’action profond qui met à l’épreuve votre santé mentale et votre résilience dans un monde bouleversé. Le combat y est stratégique, délibéré et impitoyable. C’est à vous de découvrir l’anima des guerriers vaincus. Habitez ces Mortal Shells et découvrez leur maîtrise unique du combat. Plus votre lien avec chaque Mortal Shell se renforce, mieux vous pouvez exploiter ses talents innés. Récupérez des armes vénérables, aiguisez votre fer avec de l’acide et étudiez des pouvoirs arcaniques dévastateurs. Mais attention, votre chemin est gardé par des adversaires désespérés, dévoués à des dieux impénétrables. Contemplez des créatures à la fois pitoyables et grotesques, mais ne laissez pas la peur vous arrêter sur votre parcours.



Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur le jeu puis activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Pour une aventure un peu moins angoissante, essayez Mutazione, un feuilleton mutant où les ragots d’une petite ville rencontrent le surnaturel. Il s’agit d’un jeu d’aventure où le drame personnel passionnant est tout aussi important que la partie aventure à enjeux élevés de l’histoire. Explorez la communauté de Mutazione en incarnant Kai qui s’occupe de son grand-père malade. Découvrez des jardins magiques, de nouveaux amis et de vieux secrets. Ils peuvent survivre à une attaque de météore apocalyptique, mais peuvent-ils survivre au drame de leur petite ville ?



Retour à la violence avec Legacy of Kain : Defiance. Suite aux événements de Legacy of Kain: Soul Reaver 2, Raziel et Kain ont été piégés dans la forteresse de Serafan. Séparé par des événements soudains, Raziel a été contraint de se retirer dans le royaume spectral, laissant Kain échapper seul au Serafan. Tous deux doivent échapper à la situation difficile dans laquelle ils se trouvent et se défendre contre ceux qui cherchent à les manipuler dans le cadre d’un complot plus vaste. Les deux héros lancent des cris de défi et ont soif de découvrir les révélations enfouies dans le monde de Nosgoth.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Figment 2: Creed Valley est un jeu d’action-aventure qui se déroule dans l’esprit humain. Les cauchemars sèment le chaos et envahissent des terres autrefois paisibles. Joignez-vous au courage de Dusty, The Mind, pour vous frayer un chemin à travers des énigmes, des combats de boss musicaux et des environnements uniques. Affrontez vos peurs de front.

Pour y accéder, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.