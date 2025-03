Android : YouTube cesse de fonctionner sur de nombreux modèles

Depuis mars 2025, Google a pris la décision de rendre l’application YouTube incompatible avec les appareils sous Android 7.1.2 ou des versions plus anciennes.

Une mesure qui s’inscrit d’une démarche visant à renforcer la sécurité et à améliorer les performances des services proposés par la firme. Désormais, seuls les smartphones équipés d’Android 8.0 ou d’une version plus récente pourront accéder à l’application.

Cette mise à jour concerne de nombreux modèles encore largement utilisés, dont certains appareils populaires de Xiaomi, comme le Mi 5, le Redmi Note 4 ou encore le Redmi Y1. Pour les utilisateurs de ces appareils, l’accès à YouTube via l’application devient désormais impossible.

Google justifie cette décision par plusieurs arguments : la nécessité de renforcer la sécurité en éliminant les failles de sécurité des anciennes versions d’Android, de garantir une expérience utilisateur optimale grâce aux technologies récentes, et d’optimiser les performances de l’application en exploitant les capacités des systèmes plus modernes.

Cependant, cette initiative a alimenté les critiques, certains y voyant une forme d’incitation à renouveler leur smartphone et soulevant des questions sur la question de l’obsolescence programmée.

Pour ceux qui sont concernés par cette restriction, plusieurs solutions existent pour continuer d’accéder à YouTube. Il est possible d’utiliser un navigateur web en se rendant sur m.youtube.com, bien que cette option soit moins pratique que l’application native. L’autre solution consiste à passer à un appareil plus récent fonctionnant sous Android 8.0 ou une version supérieure. Des applications tierces compatibles avec les anciennes versions d’Android existent également, bien qu’il faille les utiliser avec précaution. Néanmoins, ces alternatives ne remplacent pas la simplicité et les fonctionnalités offertes par l’application officielle.

Source : TechIssues Today

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox