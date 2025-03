Fin du réseau cuivre d’Orange : vers un retard de deux ans dans les grandes villes ?

L’Avicca s’inquiète de la faible progression de la fibre dans les zones très denses et envisage que l’extinction du réseau cuivre pourrait se faire en 2032 dans les grandes villes.

Deux ans de retard sur l’objectif de fermeture du réseau ADSL fixé par Orange dans les zones très dense. Une hypothèse de plus en plus considérée par l’association de collectivités Avicca au regard du ralentissement de déploiement de la fibre.

En se basant sur les chiffres publiés par l’Arcep, l’association explique en effet que les déploiements FttH en ZTD sont “encore moins importants en 2024 qu’en 2023“, notamment du point de vue de la complétude (à savoir le pourcentage de locaux éligibles). On peut par exemple noter que sur les 106 communes comprises dans ces zones, seules 12 ont atteint un taux de complétude supérieur à 99€ et 73 dépassent les 95%. Une évolution assez restreinte, en un an, puisque ‘en 2023, les chiffres étaient respectivement de 2 et 43 communes.

“La tendance au T3 2024 rendait plausible une atteinte de la complétude FttH en 2031 sur la ZTD. Le ralentissement au T4 dessine une trajectoire qui déborde désormais sur 2032…” affirme ainsi l’Avicca. Et la complétude FttH est une condition pour fermer le réseau cuivre qui apporte l’ADSL. D’autant que, selon les dires de l’association, ” même Orange ne nie plus l’évidence. En reportant d’un an (pour le moment) la fermeture commerciale du cuivre pour plus des deux-tiers des locaux de la zone très dense, l’opérateur historique commence à redresser son planning de fermeture du réseau cuivre.”

