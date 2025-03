Free débarque sur les terres de la Mamie du Cantal

Free inaugure sa première boutique dans le Cantal, à Aurillac.

Free continue de développer son réseau de distribution en ouvrant sa première boutique dans le Cantal, située 12 rue Victor Hugo à Aurillac. L’inauguration a eu lieu le mercredi 19 mars 2025.

Les habitants d’Aurillac et des environs pourront y découvrir l’ensemble des offres Free, dont le Forfait Free 5G, qui passe de 300 à 350 Go sans changement de prix (19,99€/mois). La boutique proposera également les Freebox Ultra, Pop et Révolution Light, ainsi qu’un accompagnement personnalisé pour la souscription aux offres mobile et Internet. La boutique la plus proche se situait jusqu’à présent à 78 Km, dans la commune de Rodez.

Cette implantation aura de quoi raviver quelques souvenirs chez les Freenautes. Si son compte Twitter n’existe, Georgette dit la mamie du Cantal a eu son importance à un moment donnée dans la communication de Free. On se souviendra de la réaction choc de Stéphane Richard alors patron d’Orange, lors du lancement de Free Mobile en 2012 « tout ne se résume pas à un prix […] La mamie du Cantal n’a pas besoin de la même offre qu’un geek à Paris. Free ne va pas rafler tous les clients avec une offre unique. Nous, nous essayons de proposer la meilleure offre pour chaque catégorie d’utilisateur ». Un compte Twitter Mamie du Cantal est alors né et a fait le buzz avec également différents sites à son nom. En 2018, Georgette a même fait tourner la tête de nombreux freenautes en postant une capture d’écran de l’interface de la Freebox Delta environ deux semaines avant sa présentation. En 2020 à l’occasion de la fête des grand-mères, Free lui a même susurré des mots doux.

Une autre ouverture à Quimper

Le 5 mars mars dernier, Free a également inauguré une nouvelle boutique au centre commercial La Galerie Quimper au 163 route de Bénodet à Quimper dans le Finostère. Cette boutique vient renforcer la présence de l’opérateur en Bretagne. L’opérateur compte aujputd’hui environ 260 points de vente dans l’Hexagone.

