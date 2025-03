La chaîne de la TNT Chérie 25 sur le point d’être vendue, plusieurs candidats à la reprise

NRJ Group s’apprête à céder Chérie 25, sa dernière chaîne sur la TNT. Plusieurs groupes, dont CMA Média et CMI France seraient candidats.

Après la disparition de NRJ 12 de la TNT, NRJ Group s’apprête à tourner une autre page en mettant en vente sa chaîne Chérie 25 lancée en 2012, dont l’autorisation d’émettre expire en 2027. Selon La Lettre, le PDG Jean-Paul Baudecroux a mandaté la banque Lazard pour piloter officiellement la cession dans les prochains jours.

Plusieurs acteurs seraient déjà sur les rangs. CMA Média (RMC BFM), soutenu par Jean-Marie Messier, se serait positionné. CMI France (Daniel Kretinsky) pourrait, quant à lui, tenter de négocier le prix à la baisse, faute de garantie sur le renouvellement de la fréquence. Les groupes TF1 et M6 observent également l’opportunité, bien que ce ne soit pas une priorité pour eux dans leur stratégie.

Le prix de vente oscillerait entre 10 et 75 millions d’euros, avec une estimation plus réaliste autour de 40 millions. L’enjeu majeur reste le sort des salariés travaillant sur Chérie 25 et NRJ 12, dont l’arrêt fin février a laissé plusieurs dizaines d’entre eux en incertitude.

Fin février, NRJ Group a annoncé que le non renouvellement de NRJ 12 sur la TNT allaient occasionner une perte de revenus qui ne lui permettra pas de couvrir les charges fixes de la chaine, contraignant d’arrêter son exploitation. Par effet domino, cette disparition met également en péril Chérie 25 présente sur la TNT. Le groupe avait alors annoncé étudier différentes options stratégiques, parmi lesquelles une éventuelle cession de la chaîne.

