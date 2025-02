NRJ 12 ne survivra pas à son arrêt sur la TNT, la cession de la chaîne Chérie 25 officiellement à l’étude

Le paysage audiovisuel français s’apprête à subir un bouleversement majeur. C8 et NRJ12 cesseront d’émettre sur la TNT dès ce soir à la suite d’une décision de l’Arcom, confirmée par le Conseil d’Etat, de ne pas renouveler leur fréquence. Une décision lourde de conséquences pour le groupe NRJ, qui voit l’un de ses piliers audiovisuels vaciller, impactant également l’avenir de sa chaîne Chérie 25.

Privée de son autorisation d’émettre sur la TNT à compter du 1er mars 2025, NRJ 12 va voir son audience s’effondrer de manière drastique. Le groupe estime aujourd’hui dans un communiqué que la chaîne perdra environ 80 % de son chiffre d’affaires, une chute brutale qui ne lui permettra pas de couvrir ses charges fixes. Face à cette impasse économique, le groupe NRJ annonce donc l’arrêt imminent de l’exploitation de la chaîne : “Cette perte de revenus ne permettra pas de couvrir les charges fixes de la chaine, contraignant NRJ GROUP d’arrêter l’exploitation de NRJ 12”.

Un effet domino sur Chérie 25

La disparition de NRJ 12 met également en péril Chérie 25 présente sur la TNT. En perte de l’effet d’entraînement généré par NRJ 12 et des synergies de coûts, cette dernière devrait enregistrer un résultat opérationnel courant fortement négatif. Pour faire face à cette situation, NRJ GROUP étudie différentes options stratégiques, parmi lesquelles une éventuelle cession de la chaîne, annonce le groupe.

La disparition de NRJ 12, conjuguée aux incertitudes entourant Chérie 25 pèse lourdement sur les perspectives financières du pôle Télévision du groupe. La maison mère anticipe une baisse de chiffre d’affaires de 50 à 55 millions d’euros en 2025, alors que la réduction des charges n’atteindra qu’environ 30 millions d’euros. Une situation qui pousse l’entreprise à envisager un plan de sauvegarde de l’emploi, bien que son ampleur et ses modalités n’aient pas encore été précisées.

L’onde de choc ne se limite pas à ces deux chaînes. La fin de la diffusion des chaînes TNT payantes du groupe Canal+ en juin 2025 devrait affecter le chiffre d’affaires du pôle Diffusion de NRJ à hauteur de 3 millions d’euros par an, compliquant davantage la situation financière du groupe.

Malgré cette turbulence, le groupe reste déterminé à rebondir. Avec une trésorerie estimée à plus de 350 millions d’euros fin 2024, il compte renforcer ses activités historiques de radio et de diffusion, tout en misant sur la diversification et l’innovation pour soutenir sa croissance future.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox