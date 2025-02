Cyril Hanouna lance une nouvelle chaîne sur les box de Free, SFR, Orange et Bouygues pour diffuser TPMP jusqu’à la fin de saison, puis rejoindra M6

Une double annonce retentissante. Après la fin de C8, Touche Pas à Mon Poste ne s’arrêtera pas et poursuivra sa diffusion dès lundi jusqu’à la fin de la saison sur une nouvelle chaîne dédiée. Cyril Hanouna débarquera ensuite en quotidienne dès septembre prochain sur W9 et Fun Radio.

Cyril Hanouna a une nouvelle fois pris tout le monde de court ce soir dans la dernière de TPMP sur C8 avant la fermeture de la chaîne, Touche Pas à Mon Poste survivra jusqu’à la fin de la saison sur une nouvelle chaîne, lancée dès lundi et disponible en OTT et IPTV. L’émission culte sera accessible notamment sur les box des opérateurs, à savoir Free (canal 31), SFR (canal 29), Orange (canal 80), Bouygues Telecom (canal 64) et Canal+ (29) mais aussi via MyCanal, ainsi que sur YouTube et Dailymotion.

Dès lundi, TPMP retrouvera donc ses fidèles téléspectateurs en direct à 18h40 jusqu’à 21h15 sur cette nouvelle chaîne, permettant ainsi de conclure la saison en beauté. Ce dispositif inédit a été mis en place “en bonne intelligence avec Canal+”, permettant une diffusion multi-plateformes.

Autre grande nouvelle, Cyril Hanouna quittera le groupe Canal+ dès la fin de saison pour rejoindre les antennes du groupe M6 dès la rentrée dans une quotidienne sur W9.

Le groupe M6 s’est félicité de cette arrivée dans un communiqué. Au total, Cyril Hanouna animera deux émissions quotidiennes de divertissement, “un talk show sur W9 en avant-soirée” et une “nouvelle émission sur Fun Radio l’après-midi”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox