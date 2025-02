Canal+ annonce un nouveau plan de service avec des changements dès le 4 mars

Le retrait de C8 et NRJ 12 et des changements de nom au menu du prochain plan de service de Canal+.

Canal+ déploiera un nouveau plan de service dans la nuit du 3 au 4 mars, impliquant plusieurs changements dans son offre de chaînes et services. L’arrêt de chaînes et certaines modifications sont au programme. En effet, dès le 1er mars, C8 et NRJ12 cesseront leur diffusion sur la TNT et sur les canaux de Canal+. De plus, les deux chaînes virtuelles TF1+ et M6+ seront déréférencées, les corners Replay resteront accessibles via la rubrique “Chaînes & Apps” ou depuis la strate de chaînes “Tous vos programmes”. La radio OUÏ FM ne sera quant à elle plus disponible par satellite.

Des évolutions techniques et éditoriales sont également prévues, Canal+ activera l’audio-description sur sur l’ensemble des vecteurs disposant du logo “AD” et procèdera à l’actualisation des derniers changements de nom : Paramount Channel devient Paramount Network et France Bleu devient ICI.

La mise en place de ce nouveau plan de service sera progressive sur le satellite via une mise à jour automatique entre 3h et 5h du matin. Sur ADSL/Fibre et OTT, l’activation sera progressive à partir de 9h, myCANAL suivra dès 10h.

