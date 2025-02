Abonnés Livebox : une nouvelle promotion alléchante pour profiter de Disney+ sans pub disponible chez Orange

Découvrez Disney+ sans publicités à presque 1/3 de son prix pendant un mois sur la TV d’Orange.

Les abonnés Livebox peuvent profiter d’une offre assez intéressante pour découvrir Disney+ pendant un mois à tarif réduit. En effet, l’abonnement Disney+ Standard, sans publicités et comprenant l’accès en full HD, 2 écrans simultanés et le téléchargement pour un visionnage hors connexion sur jusqu’à 10 appareils est proposé à l’ensemble des abonnés TV d'”Orange pour 3.99€/mois pendant un mois.

Une fois la période promotionnelle passée, le tarif revient à la normale, à savoir 9.99€/mois, mais l’offre est résiliable à tout moment. L’offre est valable en France jusqu’au 09/04/2025 inclus, pour les abonnés internet téléphone TV d’Orange sous réserve d’éligibilité technique et non cumulable avec d’autres promotions en cours. Elle est réservée aux clients non abonnés à Disney+, n’ayant pas résilié Disney+ au cours des 12 derniers mois. La souscription depuis l’écran TV, l’Application TV d’Orange ou orange.fr.

De quoi découvrir notamment la série Bref.2 mais bien d’autres créations, notamment celles se déroulant dans les univers de Marvel, de Star Wars, mais aussi des productions originales comme The Bear, maintes fois récompensées.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox