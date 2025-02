Orange lance enfin un service de reprise de smartphones en ligne

Après des années durant lesquelles les abonnés Orange n’avaient pas d’autres solutions que de se rendre en boutique pour faire reprendre leur mobile par leur opérateur, une plateforme en ligne est lancée par l’opérateur en partenariat avec Dipli.

Une avancée pour l’opérateur historique qui cherche à favoriser l’économie circulaire. Déjà partenaire de Dipli, entreprise de l’ESS spécialisée dans la seconde vie des produits électroniques pour son service de reprise disponible en boutique, Orange annonce ainsi aujourd’hui lancer un service de reprise de smartphones 100% en ligne, disponible aussi pour les clients Sosh.

Le site a été entièrement conçu et géré avec Dipli, qui assure une prise en charge complète du processus de reprise, de l’amont à l’aval. Grâce à son expertise, Dipli garantit un prix de reprise identique en ligne et en boutique, renforçant ainsi l’omnicanalité chère aux opérateurs, tout en permettant aux consommateurs de bénéficier d’un service d’envoi gratuit pour les mobiles repris, pris en charge par Orange. En coulisses, Dipli fournit à Orange sa technologie utilisée dans la solution boutique : un algorithme qui évalue les meilleures offres de reprise, y compris pour les smartphones avec défauts.

Ainsi, la promesse est faite d’une expérience fluide pour les clients souhaitant acheter un nouveau smartphone. Ils peuvent sélectionner un nouveau modèle en ligne, tant sur le site d’Orange que de Sosh, puis saisir la reprise et estimer la valeur de l’appareil à revendre, obtenir une confirmation de la reprise en ligne et recevoir l’étiquette d’expédition par mail. Il suffit ensuite de déposer l’ancien mobile en point relais, et une fois la valeur confirmée, le virement bancaire sera effectué pour l’abonné.

D’autres opérateurs proposent ce type de solution, chez Free Mobile c’est le cas depuis mars 2023 grâce à un partenariat avec ReCommerce, SFR et Bougyues Telecom propose eux aussi une solution de reprise en ligne ainsi qu’en boutique. L’un des arguments cité est notamment l’aspect seconde vie des smartphone, une solution plutôt écologique et pratique. “D’après l’étude IPSOS pour Dipli, 69 % des consommateurs n’ont jamais revendu leur ancien smartphone” explique Dipli, qui considère que le principal frein à cette revente est le manque de simplicité.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox