Free Mobile se lance dans la reprise vos smartphones avec une nouvelle offre simple

Free Mobile reprend désormais votre smartphone jusqu’à 500 euros avec sa nouvelle offre “Reprise mobile”. Le tout en quelques clics.

Estimez et revendez votre mobile en trois étapes seulement avec Free Mobile. Après avoir lancé en juin 2021 sa solution de financement Free Flex, réel succès ayant boosté ses recrutements, l’opérateur se lance désormais dans la reprise de vos anciens mobile en partenariat avec Recommerce. Une nouvelle page dédiée vient de faire son apparition sur le site internet de l’ex-trublion, lequel s’engage à racheter votre terminal jusqu’à 500 euros “s’il a toujours de la valeur”.

Pour profiter de cette nouvelle offre “Reprise mobile”, deux conditions sont nécessaires : “vous devez être propriétaire du mobile et ne pas avoir d’offre de location ou Free Flex en cours pour cet équipement”. Par ailleurs, la valeur de reprise du mobile doit être supérieure à 10€. Si celle-ci est inférieure, il est possible de faire un geste pour la planète et le déposer dans une des boites de recyclage disponible dans toutes les boutiques Free.

Et ce n’est pas tout puisque en plus du montant de la reprise de votre téléphone, il est possible de bénéficier d’un bonus reprise pouvant aller jusqu’à 100€ sur une sélection de smartphones à l’achat ou avec Free Flex et avec un forfait mobile Free.

Au total, trois étapes sont à suivre pour la reprise de votre terminal. Tout d’abord, il faudra estimer la valeur de reprise en répondant à 4 questions ( aspect extérieur, le produit s’allume-t-il, boutons et écrans fonctionnels), directement sur cette page dédiée Free x Recommerce, puis envoyer son mobile gratuitement avec une étiquette prépayée avant de recevoir le paiement rapidement par virement bancaire, sous 5 jours après réception du terminal.

“Il n’est pas nécessaire d’envoyer les accessoires. L’absence des accessoires n’affecte pas la valeur de reprise du produit, sauf pour les produits type consoles. Toutefois si vous souhaitez nous les retourner, ils seront traités et recyclés”, précise l’opérateur.

Pour bien préparer son colis, Free indique la marche à suivre. Après avoir téléchargé et imprimé le bon de cession et l’étiquette d’expédition, il suffira d’empaqueter le produit avec un matériau de protection pour une meilleure sécurité pendant le transport, puis d’insérer le bon de cession à l’intérieur du colis avec le produit et de coller l’étiquette d’expédition sur le colis. Dernière étape, déposez le colis dans le point relais Chronopost de votre choix.

“Si l’estimation ne correspond pas à l’état réel de votre mobile après expertise, vous recevrez une nouvelle proposition de reprise. Dans le cas où ce nouveau montant ne vous convient pas, vous pourrez demander le retour de votre mobile à notre partenaire”, explique enfin Free.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox