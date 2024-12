Nouveau : les abonnés Freebox Ultra et Pop peuvent désormais échanger plusieurs répéteurs contre la nouvelle version WiFi 7

Les abonnés Freebox Pop et Ultra disposant de plusieurs répéteurs Freebox WiFi 5 peuvent se rendre sur leur espace abonné et demander à passer à la vitesse supérieure.

Les migrations pour plusieurs répéteurs WiFi 5 vers le modèle WiFi 7, sont à présent ouvertes sur l’espace abonné des abonnés Freebox Pop et Ultra, nous a confirmé Free le 13 décembre. Réservé jusqu’à présent aux abonnés disposant uniquement d’une unité de ce boîtier permettant une meilleure portée et qualité du réseau sans fil, l’échange vers le répéteur WiFi 7 de l’opérateur est donc désormais proposé aux foyers disposant de plusieurs répéteurs WiFi 5. Beaucoup attendaient cette possibilité depuis leur migration vers les offres Ultra ou Pop avec serveur WiFi 7 lancées respectivement fin janvier et début avril 2024. Si l’échange du 1er répéteur est inclus, il faudra débourser 20€ par répéteur supplémentaire.

Tout comme le serveur Pop WiFi 7, ce répéteur WiFi de nouvelle génération est bi-band, c’est-à-dire qu’il n’intègre pas la bande 6 GHz à contrario du WIFi 6E de la Freebox Delta ou WiFi 7 tri-band de la Freebox Ultra. Il permet toutefois deux fois plus de débit que le WiFi 6, soit jusqu’à 2,2 Gbit/s en download. Ce boîtier MU-MIMO, intègre la technologie Multi-AP (Mesh) avec la connexion automatique au meilleur point d’accès et à la meilleure bande de fréquence (band Steering). Le protocole de chiffrement dernière génération WPA3 est également embarqué. Un répéteur WiFi est aujourd’hui recommandé par l’opérateur dans les habitats de 95 m2 ou plus. A partir de 200 m2, il est même conseillé d’en utiliser deux.

