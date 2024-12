Free : “5 114 jours qu’elle porte bien son nom”, la Freebox Révolution continue de battre des records de longévité

La Freebox Révolution fête ses 14 ans, retour sur une icône technologique encore et toujours proposée dans les offres de Free.

Le 14 décembre 2010, Free bouleversait le marché des box Internet en lançant la Freebox Révolution. Quatorze ans plus tard, cette box iconique continue de trôner dans de nombreux salons et reste une référence pour beaucoup.

“”5 114 jours qu’elle porte bien son nom”, a lancé Free sur X aujourd’hui en guise de joyeux anniversaire à sa box emblématique. La Freebox Révolution a marqué son époque, en se distinguant comme une offre ultra-innovante à son lancement. Dotée d’un lecteur Blu-ray, d’un média-center, d’une console de jeu intégrée, d’un NAS de 250 Go, et d’appels inclus vers les mobiles, elle a instantanément mis la concurrence sur la défensive.

La Freebox Révolution s’est imposée grâce à son interface TV intuitive, inchangée dans ses fondamentaux depuis son lancement. Elle était accompagnée d’une télécommande devenue iconique, équipée d’un gyroscope à trois axes pour faciliter la navigation sur le web.

Côté serveur, la box proposait des fonctionnalités inédites, comme le contrôle parental intégré, le téléchargement automatique via divers protocoles, et même le monitoring de la bande passante. Des outils qui, à l’époque, étaient rares dans le paysage des box Internet.

Un design signé Philippe Starck

Son design, immédiatement reconnaissable, porte la signature du célèbre designer Philippe Starck. Au fil des années, son prix a évolué, notamment avec l’ajout en 2016 de chaînes Canalsat Panorama pour un tarif de 39,99 € par mois. En 2018, Free a adopté une nouvelle stratégie commerciale avec une offre promotionnelle à 19,99 € la première année, puis un passage à 44,99 € par mois avec un engagement de 12 mois. En janvier 2024, le FAI a décidé de donner un second souffle à sa box en lançant son offre Freebox Révolution Light à 29,99€/mois, sans TV by Canal ni les appels vers le mobile.

Une longévité remarquable

Malgré son ancienneté, la Freebox Révolution continue d’être proposée également dans des offres spéciales, notamment sur Veepee, tandis que la Freebox mini 4K et Delta, plus récentes, ne sont plus commercialisées. Bien qu’elle ne prenne pas en charge la 4K, la Freebox Révolution bénéficie encore de mises à jour et d’améliorations.

Free a prouvé son engagement contre l’obsolescence programmée en améliorant régulièrement les performances de la Freebox Révolution. En 2020, elle a bénéficié d’une mise à jour du Wi-Fi, inspirée de la Freebox Pop, augmentant sa performance sans changer le matériel. Elle est devenue compatible avec Netflix, Amazon Prime et Alexa, ou encore Max (HBO) et Universal+.

Free a également intégré très récemment des fonctionnalités comme le nPVR (Network Personal Video Recorder), un espace d’enregistrement dans le cloud permettant de lier les enregistrements réalisés sur l’interface Oqee avec le player Révolution. Reste à savoir pendant encore combien de temps cette box iconique va encore tenir la dragée haute aux offres concurrentes. Sur les débits, elle est encore aujourd’hui à la hauteur avec 1 Gbit/s en download et 600 Mbit/s en upload (Révolution Light) ou 700 Mbit/s . Sa fin ne semble donc pas prévue pour demain.

