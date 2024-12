Lunettes connectées : Google et Samsung déclarent la guerre à Apple

Google relance la réalité mixte avec Android XR : coup de génie ou énième plantage ?

Après plusieurs échecs mémorables, Google retente sa chance dans le monde de la réalité virtuelle et augmentée avec Android XR, une plateforme qui veut transformer nos casques et lunettes en gadgets indispensables. Fini les Cardboard en carton et les fiascos de Glass et Daydream : cette fois, Google promet du sérieux. Et pour cela, l’intelligence artificielle est en embuscade.

Android XR, c’est la nouvelle tentative de Google pour dominer le marché des dispositifs immersifs. Développé en partenariat avec Samsung, ce système d’exploitation veut devenir le Android des casques et lunettes connectés. Parmi les invités à la fête : Qualcomm, Sony, XREAL, Lynx et Magic Leap. Samsung a déjà dégainé son kit de développement, Project Moohan, qui évoque étrangement le Vision Pro d’Apple.

Pour séduire les développeurs, Google a préparé une boîte à outils et assure que ses applications maison (YouTube, Google TV, Photos, Chrome) sont déjà compatibles. Les applications Android existantes fonctionnent aussi, mais des versions dédiées seraient préférables.

Lunettes connectées : le vrai pari

Si les casques VR séduisent les gamers, Google mise davantage sur les lunettes connectées pour toucher le grand public. Inspiré par le succès des modèles Ray-Ban sans écran de Meta, le géant prépare des prototypes Android XR qui entreront bientôt en phase de test. Samsung, de son côté, pourrait rapidement dévoiler ses premières lunettes sous Android XR.

Le vrai joker d’Android XR, c’est Gemini, l’assistant IA qui pilote les interactions utilisateur. Exploitant les capteurs embarqués (caméras, micros), Gemini adapte ses réponses au contexte, promettant une expérience ultra-intuitive. En somme, Android XR n’est pas juste un OS : c’est la première plateforme construite autour de cette intelligence artificielle.

La prudence reste de mise

Android XR doit rivaliser avec les mastodontes du secteur, comme visionOS d’Apple ou Horizon OS de Meta. Mais après les précédents échecs de Google dans la XR, le scepticisme est de mise. Cette fois, l’alliance avec Samsung et la puissance de Gemini suffiront-elles à éviter un nouveau fiasco ? Réponse dans les mois à venir.

Source : Google, Samsung

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox