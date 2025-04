Abonnés Free Mobile : l’application Le Chat de Mistral AI fait le plein de nouveautés, et c’est gratuit

L’application Le Chat de Mistral AI se dote de plusieurs nouvelles fonctionnalités sur iOS et Android axées sur la personnalisation et la fluidité d’usage au quotidien.

Lancée début février 2025, l’application Le Chat de Mistral AI semble séduire et ne cesse de s’améliorer. Dans une nouvelle mise à jour 1.0.12 déployée sur iOS et Android, plusieurs nouveautés se distinguent. On retrouve désormais un écran dédié aux paramètres, ainsi que l’intégration du partage direct : images, liens ou textes peuvent être envoyés au Chat depuis n’importe quelle autre application. Les utilisateurs peuvent également coller des images directement dans la conversation, partager les réponses de l’assistant sous forme de texte, ou encore zoomer sur les images générées.

Côté confort, l’interface s’adapte désormais automatiquement au thème du téléphone (clair ou sombre), tandis que l’usage hors ligne et l’affichage avec de grandes polices ont été optimisés.

Alternative crédible à ChatGPT, Mistral AI a mis en place début février un partenariat avec Free, permettant aux 15,5 millions d’abonnés de l’opérateur d’accéder gratuitement pendant 12 mois à la version premium Le Chat Pro. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur son espace abonné pour activer l’option.

