InfraNum élit sa première femme présidente

Le 10 décembre dernier, la fédération regroupant de nombreux acteurs de la fibre a élu Ilham Djehaich à sa tête. Une première pour Infranum.

“Cette élection reflète la volonté d’InfraNum de mieux représenter la diversité et de renforcer son rôle dans un secteur en constante évolution” affirme la fédération dans son communiqué. C’est en effet la Directrice générale d’Altitude Infra THD Ilham Djehaich, qui succède à Philippe Le Grand à la tête d’Infranum.

Cette dernière est diplômée d’Excelia et de l’ESSEC et a rejoint le groupe Altitude en 2007. Après avoir exercé plusieurs fonctions stratégiques, elle est nommée Directrice Générale d’Altitude Infra THD en 2017, une filiale d’Altitude Infra, 3ème opérateur d’infrastructures de fibre optique en France.

En tant que dirigeante, elle pilote une entreprise qui joue un rôle central dans l’aménagement numérique des territoires français. Sa vision s’inscrit dans une démarche de développement durable et d’inclusion numérique, traduisant un engagement profond pour réduire la fracture numérique. Ces expériences lui ont permis d’acquérir une maîtrise des marchés publics et des collectivités territoriales dans le secteur des télécoms, ainsi qu’un savoir-faire global en matière de stratégie et de management, contribuant au succès de projets ambitieux et à fort impact. Ilham Djehaich est également membre du COMEX de l’association L-Impact depuis plus de deux ans et promeut ainsi une société plus inclusive et équitable via son association qui accompagne les femmes entrepreneures dans l’accès à la levée de fonds.

Le conseil d’administration a également été remanié avec 9 nouveaux entrants. Voici sa composition :

Pierre-Michel Attali (Smart World Partners)

Audrey Briand (TDF)

Ilham Djehaich (Altitude Infra)

Etienne Dugas (Grolleau)

Antoine Fournier (Thésée Datacenter)

Marie Lamoureux (Axione)

Paul Le Dantec (Ekho)

Philippe Le Grand (Teleos)

Stéphane Lelux (Tactis)

Emmanuel Martin (Firalp)

Audrey Maurel (Inlo Avocats)

Emmanuel Mouton (Synox)

Arnaud Paitel (Prysmian)

Antoine Roussel (Groupe Alsatis)

Xavier Vignon (Sogetrel)

