Bug du Strat Over sur Freebox Delta-Devialet : les équipes de Free sont sur le coup mais il existe astuce temporaire

Bientôt une correction pour le Start Over sur les chaînes favorites du Player Devialet.

Depuis plusieurs semaines, les abonnés disposant du Player Devialet rencontrent un dysfonctionnement : la fonctionnalité Start Over n’est plus disponible sur les chaînes favorites, c’est-à-dire les bouquets personnalisés créés par l’utilisateur (voir notre notre tutoriel pour créer un bouquet perso).

Concrètement, il n’est plus possible de revenir au début d’un programme depuis un bouquet personnalisé, ni même de remonter jusqu’à trois heures en arrière, comme cela est pourtant possible depuis plusieurs mois.

Après avoir remonté ce problème, Free nous indique que ses équipes techniques ont bien constaté le bug, et qu’il est inscrit dans leur liste de correctifs à venir. Aucune date de résolution n’a cependant été communiquée pour le moment.

Une solution temporaire existe

Si vous êtes concernés, il vous suffit d’aller dans la section “TV”, qui affiche l’ensemble des chaînes disponibles sur Freebox TV. Depuis cette section, le Start Over fonctionne à nouveau, car le bug ne touche que l’accès via les chaînes favorites.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox